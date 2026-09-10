에이피알, '급성장' 미국·유럽서 메디큐브 릴레이 팝업

AI 핵심 요약beta
- 에이피알이 10일 미국·유럽 릴레이 팝업을 밝혔다.
- 뉴욕 시작으로 LA·런던·파리서 순차 운영했다.
- 부스터 프로 X2 알리며 브랜드 입지 강화 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알이 미국에서 유럽까지 메디큐브 릴레이 팝업 스토어 운영에 나선다. 글로벌 주요 시장에서 브랜드 영향력 강화에 속도를 내기 위한 행보다.
에이피알은 이달부터 10월까지 미국과 유럽 주요 도시에서 릴레이 팝업 스토어를 운영한다고 10일 밝혔다. 현지 시간 기준 9월 10일부터 12일까지 진행되는 미국 뉴욕을 시작으로 미국 로스앤젤레스(9월 25일~27일), 영국 런던(10월 9일~11일), 프랑스 파리(10월 23일~25일)까지 순차적으로 진행된다.
에이피알은 올해 상반기 기준 북미 시장에서 6478억원, 유럽에서는 2289억원의 매출을 올렸다. 각각 전년 동기 대비 264%, 380% 증가하며 가파른 성장세를 이어가고 있는 만큼, 이번 릴레이 팝업을 통해 브랜드 입지를 더욱 굳건히 하겠다는 계획이다.
이번 팝업 콘셉트는 '메디큐브 웰니스 클럽 X2(medicube Wellnes Club X2)'다. 메디큐브가 지향하는 '롱제비티의 대중화'를 고객이 자연스럽게 경험할 수 있도록 공간을 기획했으며, 최근 미국과 유럽에 론칭한 뷰티 디바이스 신제품 '부스터 프로 X2' 소개에 주력할 예정이다.
에이피알 관계자는 "이번 팝업은 미국과 유럽 주요 도시에서 메디큐브의 제품과 브랜드 경험을 직접 선보일 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com