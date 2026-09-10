롯데호텔앤리조트, '대한민국명장' 7명째 배출

AI 핵심 요약beta
- 롯데호텔앤리조트 김세한 셰프가 10일 대한민국명장에 선정됐다.
- 롯데호텔앤리조트는 조리명장 7명을 배출해 최다 기록을 이어갔다.
- 김 셰프는 34년 근무하며 특허 4건과 국제대회 수상 경력을 쌓았다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데호텔앤리조트는 고용노동부와 한국산업인력공단이 선정하는 '제18대 대한민국명장'에 더그랜드롯데 서울 조리팀 김세한 셰프가 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.
이로써 롯데호텔앤리조트는 조리 분야 대한민국명장 총 18명 가운데 7명을 배출하며 업계 최다 기록을 이어가게 됐다. 2001년 제2대 조리명장 배출 이후 꾸준히 명장을 배출해온 데 이어 2022년 이후 4년 만에 명장을 배출하며 조리 명가의 명성을 이어갔다.
현재 롯데호텔앤리조트에는 김송기 조리R&D실장(제11대 명장)과 이번에 선정된 김세한 셰프(제18대 명장)가 재직 중이다. 조리명장이 재직 중인 호텔은 롯데호텔앤리조트가 유일하다.
김세한 셰프는 1992년부터 약 34년간 더그랜드롯데 서울에서 근무하며 비스큐 소스 제조법, 수비드·훈연 족발 제조법 등 총 4건의 조리법 특허를 취득했다. 룩셈부르크 월드컵 세계요리대회, 독일 세계요리 올림픽 등에서 수상했으며 APEC 정상회의와 평창 동계올림픽 등 국가 행사에도 참여했다.
김 셰프는 "오랜 시간 몸담아온 롯데호텔앤리조트의 아낌없는 지원과 동료들의 격려 덕분에 이 자리에 설 수 있었다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com