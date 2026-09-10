정점식 "李대통령 '임기 헌법상 제한' 말장난...고치지 않겠다고 약속해야"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 국민의힘 원내대표가 10일 이재명 대통령 발언을 말장난이라 비판했다.
- 정 원내대표는 헌법상 임기 제한은 당연하다며 동문서답이라고 지적했다.
- 또 현행 헌법도 안 지키는 세력과 개헌 논의는 없다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 10일 이재명 대통령의 '임기가 명확하게 제한돼 있다'는 발언에 대해 "말장난에 불과하다"고 지적했다.
정 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "현행 헌법상 대통령 임기가 명확하게 제한돼 있다는 것은 삼척동자도 다 아는 사실이다. 그걸 고치지 않겠다고 약속하라는 것인데 자꾸 동문서답을 한다"며 이같이 밝혔다.
정 원내대표는 "이재명 대통령의 발언은 기존 스탠스와 전혀 달라지지 않은 말장난에 불과하다"며 "죽어도 '연임 안 한다', '재판 받겠다'는 말은 못 하겠다는 그 본심은 충분히 알았으니 말장난으로 국민 우롱하지 마라"라고 했다.
그러면서 "지금 있는 헌법도 지키지 않는 세력과 개헌 논의할 생각 없다"고 덧붙였다.
앞서 이 대통령은 9일 프랑스 국빈 방문 중 파리에서 열린 동포 간담회에서 "저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있기 때문에 결국은 빨리 (정상 외교를) 시작해야 그 효과를 오랫동안 누릴 수 있다"고 발언한 바 있다.
jeongwon1026@newspim.com