한국·대만·홍콩 KFC 뭉쳤다…메뉴·마케팅 공동 개발키로

AI 핵심 요약beta
- KFC코리아가 10일 대만·홍콩과 협약했다
- 메뉴 현지화와 공동 마케팅을 추진하기로 했다
- 인기 제품·캠페인 상호 도입해 경쟁력 높인다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = KFC코리아가 대만·홍콩 법인과 손잡고 아시아 시장에서 메뉴와 마케팅 교류를 확대한다. 각 지역에서 인기를 끈 제품과 캠페인을 서로의 시장에 맞게 재해석해 브랜드 경쟁력을 높인다는 전략이다.
KFC코리아가 KFC 대만·홍콩과 메뉴 개발 및 마케팅 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.
지난달 25일 체결된 협약에는 KFC코리아의 신호상 대표와 KFC 대만·홍콩의 카렌 첸 대표이사 등이 참석했다. 한국, 대만, 홍콩 세 지역에서 축적한 역량을 공유하고 공동 프로젝트를 추진하기 위해 마련됐다.
양측은 메뉴 개발 및 제품 현지화 지원, 각 시장 특성에 맞는 마케팅 캠페인 및 공동 프로모션 전개, 성과를 거둔 마케팅 활동의 상호 도입, 품질 보증 분야 협력 등을 추진하기로 했다.
구체적으로 대만·홍콩의 인기 메뉴를 국내 소비자 취향에 맞게 재해석하고, KFC코리아의 인기 메뉴와 캠페인을 대만·홍콩에 적용하는 등 교류를 확대할 계획이다. 각 지역에서 반향을 일으킨 마케팅을 상호 연계해 소비자들에게 브랜드 경험을 제공할 예정이다.
KFC코리아는 해외 시장과의 협업을 지속 확대하고 있다. 지난해 6월 대만에 켄치밥 캠페인 크리에이티브를 수출했고, 같은 해 7월 몽골과 업무협약을 체결해 켄치밥 레시피와 광고 크리에이티브 등을 현지에 도입했다.
nrd@newspim.com