에어부산, 부산~가고시마 부정기편 운항

AI 핵심 요약beta
- 에어부산이 10월 25일부터 부산~가고시마편을 운항했다.
- 동계기간 수·금·일요일 주 3회 정기 운항했다.
- 에어부산은 일본 소도시 노선 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1~8월 일본 노선 여객 전년比 12% 증가
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=에어부산이 다음 달 25일부터 부산~가고시마 부정기편을 주 3회 운항한다.
에어부산은 오는 10월 25일부터 동계 운항 기간 동안 부산~가고시마 노선을 수·금·일요일 주 3회 일정으로 운항한다고 10일 밝혔다.
부산발 항공편은 김해국제공항에서 오후 3시55분 출발해 가고시마공항에 오후 5시15분 도착한다. 귀국편은 가고시마공항에서 오후 6시35분 출발해 김해국제공항에 오후 7시55분 도착한다. 비행시간은 약 1시간20분이다.
가고시마는 일본 남규슈의 대표적인 관광지로 활화산인 사쿠라지마와 검은 모래 찜질 온천 등으로 알려져 있다. 유네스코 세계자연유산인 야쿠시마를 비롯해 온천과 골프 등 관광 인프라도 갖추고 있다.
에어부산은 올해 일본 소도시 노선을 확대하며 노선 다변화를 추진하고 있다. 지난 3월부터 시즈오카와 다카마쓰 노선을 운항 중이며 도야마와 나가사키 등 계절성 부정기편도 운영했다.
이에 따라 올해 1월부터 8월까지 에어부산의 부산발 일본 노선 전체 운항 편수는 전년 동기 대비 약 10% 증가했고, 여객 수는 약 12% 늘었다.
에어부산 관계자는 "가고시마는 연중 온화한 날씨와 관광자원으로 여행 수요가 높지만 그간 부산발 직항 스케줄이 제한적이던 지역"이라며 "이번 동계 시즌 지속 운항을 통해 지역민의 이동 편의와 스케줄 선택권이 향상될 것으로 기대한다"고 말했다.
부산~가고시마 부정기편 항공권은 에어부산 홈페이지와 모바일 웹·앱, 지정 여행사를 통해 예약할 수 있다.
heoneykim@newspim.com