경북도, 'TK행정통합' 정기국회 법사위 통과 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 8일 국회 찾아 TK특별법 심사를 건의했다
- 이상수 국장은 수도권 극복 위한 통합 필요성을 강조했다
- 경북도와 대구시는 9월 정기국회 통과에 힘을 모았다
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이철우 경북지사-추경호 대구시장 '원팀'...'TK행정통합' 국회 통과 역량 집중
[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 국회 법사위에 '대구경북행정통합특별법'의 조속한 심사와 통과를 건의하는 등 TK 행정통합 추진에 다시 시동을 걸었다.
앞서 이철우 경북지사는 민선9기 출범 직후인 지난 7월 추경호 대구시장과 만나 'TK특별법'의 9월 정기국회 통과에 공동 대응키로 하는 등 본격 행보에 들어갔다.
10일 경북도에 따르면 이상수 경북도 지방정부전략국장은 지난 8일 국회를 찾아 서영교 법제사법위원장과 면담을 갖고 법사위에 계류 중인 '대구경북 행정통합특별법'의 조속한 심사와 통과를 건의했다.
이 자리에서 이 국장은 "대구경북 행정통합은 특정 지역의 이익이 아니라 수도권 일극체제를 극복하고 비수도권 성장 동력을 키워 국가균형발전을 이루기 위한 과제인 점"을 강조하고 "지역이 스스로 성장 전략을 설계·실행하려면 실질적인 권한과 재정 뒷받침이 필요하며 행정 통합이 지방의 자율성과 경쟁력을 높이는 새로운 지역 발전 모델이 될 수 있다"며 "국회 법사위의 조속한 심사와 통과"를 건의했다.
서영교 위원장은 행정통합의 필요성과 추진 취지에 깊이 공감하며 차질없이 추진되도록 힘을 보태겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다.
정치권에서도 행정통합 논의가 다시 물꼬를 트는 분위기이다.
김민석 더불어민주당 대표는 지난 4일 '대전·충남 행정통합'을 당과 단체장 후보들이 약속한 남은 과제로 언급하고 적절한 시기와 과정을 거쳐 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.
이런 가운데 경북도는 9월 정기 국회를 통합 추진의 중요한 분기점으로 보고 법사위원과 여야 지도부, 지역 국회의원 등을 대상으로 입법 필요성을 지속적으로 설명하며 법안 심사에도 적극 대응할 계획이다.
이철우 경북지사와 추경호 대구시장도 지난 7월 회동에서 특별법의 9월 정기국회 통과에 힘을 모으기로 한 만큼 양 시·도는 국회 설득에 역량을 집중할 방침이다.
한편 지난 7월 출범한 전남 광주통합특별시는 정부가 약속한 연간 5조 원, 4년간 최대 20조 원의 재정지원 가운데 내년도 5조 원 지원방안이 확정됐고 통합 지방정부 지원기금 조성 등 후속 인센티브도 본격화되고 있다.
nulcheon@newspim.com