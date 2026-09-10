U-20 여자축구, 월드컵 2차전서 가나에 1-3...조 최하위 추락

AI 핵심 요약beta
- 박윤정 감독의 한국 U-20 여자대표팀이 9일 가나에 1-3으로 졌다
- 한국은 프랑스전 무승부 뒤 1무 1패로 조 4위가 됐다
- 한국은 13일 에콰도르전에서 반드시 이겨야 16강에 나간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박윤정 감독이 이끄는 한국 U-20 여자 축구대표팀이 가나에 완패하며 조 최하위로 밀려났다. 한국은 9일(한국시간) 폴란드 소스노비에츠의 아레나 소스노비에츠에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵 조별리그 C조 2차전에서 가나에 1-3으로 패했다.
프랑스와의 1차전에서 1-1로 비겼던 한국은 1무 1패(승점 1)를 기록하며 조 4위로 떨어졌다. 반면 1차전에서 에콰도르에 0-3으로 패했던 가나는 한국을 잡고 승점 3을 확보하며 조 2위로 올라섰다. 16강 진출을 위해선 오는 13일 열리는 에콰도르와의 조별리그 최종 3차전에서 반드시 승리해야 한다.
한국은 전반 14분 한민서, 전반 18분 진혜린의 슈팅으로 포문을 열었으나 모두 골키퍼 정면으로 향했다. 가나 역시 거센 반격에 나섰다. 전반 40분 사라 니아코가 한국의 골망을 흔들었으나 오프사이드가 선언되며 위기를 넘겼다. 전반 추가시간 백서영의 왼발 슈팅마저 골대를 넘어가며 전반은 0-0으로 끝났다.
박윤정 감독은 후반 시작과 함께 진혜린과 맹희진을 빼고 이하은(울산과학대)과 윤아영(단국대)을 투입하며 변화를 줬다. 선제골은 가나의 차지였다. 후반 7분 니아코가 페널티 지역 중앙에서 오른발 슈팅으로 한국의 골망을 흔들었다. 기세를 타은 가나는 후반 10분 아이비 오세이 오우수가 수비와의 경합을 이겨낸 뒤 추가골을 터뜨리며 2-0으로 달아났다.
한국은 총공세에 나섰으나 가나의 단단한 피지컬에 막혀 고전했다. 오히려 후반 39분 가나의 역습 상황에서 루스 암폰사에게 쐐기골까지 내줬다. 한국은 후반 추가시간 범예주(광양여고)가 기습적인 오른발 중거리 슈팅으로 한 골을 만회했다.
psoq1337@newspim.com