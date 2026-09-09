[핌in잠실] '무득점' 8월 타격 부진 두산 타선, 양의지·박준순 등 야간 특타 진행

[잠실=뉴스핌] 한지용 기자 = 경기가 끝난 후 팬들도 모두 퇴장했으나, 그라운드에서는 묵직한 타격음이 울려 퍼졌다. 무득점에 그친 프로야구 두산 베어스 타자들이 야간 훈련을 자청했다.

두산은 9일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와의 홈경기에서 0-1로 패했다. 이날 두산은 에이스 곽빈이 7이닝 1실점 역투를 펼쳤으나, 단 한 점도 내지 못한 채 허무하게 패했다.

[잠실=뉴스핌] 두산 타자들이 9일 잠실 SSG전에서 0-1로 패한 후 야간 타격 훈련을 하고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.09 football1229@newspim.com

두산은 이날 경기에서 단 3안타에 그쳤다. SSG 선발 이로운을 상대로 6회까지 뽑은 안타는 정수빈의 내야 안타 단 한 개였다. 정수빈 출루 이후에도 병살이 나와 두산은 시즌 두 번째 선발 등판한 이로운에게 6이닝 연속 삼자 범퇴를 허용하는 굴욕을 맛봤다.

7회 박찬호가 이로운을 상대로 좌전 안타를 뽑았다. 번트 진루타로 1사 주자 2루 상황을 맞이했으나, 중심 타자인 박준순과 양의지가 모두 범타로 물러났다. 동점에도 실패했고, 곽빈의 패전을 지우지도 못했다.

8회에도 삼자 범퇴로 물러났다. 9회에는 마무리 조병현을 상대로 대타 유니오 세베리노가 안타를 쳤다. 7회와 동일하게 희생 번트로 1사 주자 2루를 만들었다. 그러나 안재석과 박준순이 모두 삼진으로 물러나며 영봉패를 허용했다.

두산은 가을야구 경쟁에 적색 신호가 켜졌다. 이날 패한 두산(62승 4무 59패)은 5위에 자리 중이지만, 6위 NC(56승 2무 60패)와 3.5경기 차이에 불과하다. 두산(125경기)이 NC(118경기)보다 7경기 많이 치렀다. NC가 자력으로 순위를 뒤집을 수 있다. 두산으로서는 불안한 상태다.

위기 의식을 느낀 타자들이 결국 야간 특타를 자청했다. 두산 관계자에 따르면 양의지, 강승호, 오명진, 윤준호, 박준순, 안재석 등이 경기 후 특타 훈련을 진행했다. 두산 타격 코치들도 타자들의 훈련을 도왔다.

[잠실=뉴스핌] 두산 타자들이 9일 잠실 SSG전에서 0-1로 패한 후 야간 타격 훈련을 하고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.09 football1229@newspim.com

두산은 9월 8경기에서 1승 7패를 기록 중이다. 16-9로 승리한 6일 인천 SSG전을 제외하면 두산 타선은 7경기에서 5점을 뽑는 데 그쳤다. 무득점 경기가 3차례다. 1점만 뽑은 경기도 3차례다. 타격 흐름이 너무 좋지 않다.

결국 타자들이 빈공 흐름을 바꿔야 한다. 오후 9시 10분 종료된 경기 직후 두산 타자들은 1시간 가량 특타 훈련을 진행했다. 두산 타자들이 특타 훈련을 바탕으로 분위기 전환을 성공할 수 있을지 주목된다.

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