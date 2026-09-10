서울시, 2027년 생활임금 시급 1만2757원

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 2027년 생활임금을 시급 1만2757원으로 확정했다.
- 올해보다 636원 올라 월 266만6213원 수준이다.
- 내년 1월 1일부터 약 1만4000명에 적용된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 2027년 생활임금을 시간당 1만2757원으로 확정했다고 10일 밝혔다. 올해 생활임금인 1만2121원보다 636원(5.2%) 오른 금액이다.
월 209시간(주 40시간) 근무를 기준으로 환산하면 월급은 266만6213원이다. 내년도 최저임금인 시간당 1만700원과 비교하면 2057원 높은 수준으로, 최저임금의 119.2%에 해당한다.
생활임금 인상률은 최근 3년간 2~3%대에 머물렀지만 이번에 5%대로 확대됐다. 2024년 2.5%, 2025년 3%, 2026년 2.9%에서 2027년 5.2%로 높아졌다. 내년도 최저임금 인상률인 3.7%보다도 1.5%p(포인트) 높다.
확정된 생활임금은 내년 1월 1일부터 1년간 적용된다. 대상은 서울시와 시 투자·출연기관 직접고용 노동자, 시 투자기관 자회사 노동자, 시비 100% 지원 민간위탁기관 노동자, 매력일자리 참여자 등 약 1만4000명이다.
서울시는 지난 3일 노동자·사용자 대표와 전문가 등으로 구성된 생활임금위원회 심의를 거쳐 내년도 생활임금을 결정했다. 가계 소비지출 부담, 물가상승률, 시 재정 여건 등을 종합적으로 고려했다는 설명이다.
박경환 서울시 민생노동국장은 "최근 물가 상승 등으로 커진 노동자들의 생계 부담을 고려해 내년도 생활임금을 전년보다 큰 폭으로 인상했다"며 "생활임금이 노동자의 실질적인 생활 안정과 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 제도를 내실 있게 운영해 나가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com