세종교육청, 공립 유치원·초등·특수학교 교사 27명 선발

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 9일 교사 27명 선발을 공고했다.
- 유치원 10명·초등 4명·특수 13명이다.
- 원서는 28일부터 접수하고 11월 7일 1차 시험을 치렀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 2027학년도 공립 유치원·초등학교·특수학교 교사 27명을 선발한다.
시교육청은 9일 홈페이지를 통해 '2027학년도 공립 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획'을 공고했다고 밝혔다.
분야별 선발 예정 인원은 유치원 10명, 초등학교 4명, 특수학교(유치원) 2명, 특수학교(초등) 11명이다. 이는 지난 8월 5일 사전 예고한 인원과 같다.
전년도와 비교하면 유치원은 3명, 특수학교(초등)은 2명 늘어난 반면 초등학교는 3명, 특수학교(유치원)은 1명 줄었다.
응시원서는 오는 28일부터 다음 달 2일까지 온라인 교직원 채용시스템을 통해 접수한다.
제1차 시험은 11월 7일 치러지며, 제2차 시험은 내년 1월 6일부터 8일까지 진행된다. 최종 합격자는 내년 1월 27일 발표할 예정이다.
선발 분야와 인원, 응시자격, 시험 일정 등 자세한 내용은 시교육청 홈페이지 '새소식→고시·공고'에서 확인할 수 있다.
vincent977@newspim.com