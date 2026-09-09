유만희 부위원장, "쓰레기 줄이고 처리능력 높이고··· 직매립 금지 대책 투트랙으로"

AI 핵심 요약beta
- 유만희 서울시의원이 4일 직매립 금지 대응책을 점검했다
- 서울시의 공공처리 확충과 폐기물 감량대책 강화를 주문했다
- 자원회수시설 현대화는 인사와 무관한 연속성 확보를 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
민간처리 한계 및 공공처리 강조
감량 정책의 지속적 점검 필요성
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 수도권 생활폐기물 직매립 금지에 대응해 서울시가 공공처리시설 확충과 함께 실질적인 폐기물 감량대책을 보다 적극적으로 추진해야 한다는 주문이 나왔다.
서울시의회 환경수자원위원회 유만희 부위원장(국민의힘·강남4)은 지 4일 열린 제339회 임시회 기후환경본부 업무보고에서 수도권 직매립 금지에 따른 폐기물 처리대책과 자원회수시설 현대화 사업 추진 상황을 집중 점검했다.
유 부위원장은 서울시 폐기물 처리 가운데 공공처리가 약 82%, 민간처리가 약 17%를 차지하고 있다는 점을 짚으며, 수도권뿐 아니라 충청·강원 등 비수도권 민간시설을 활용한 처리 역시 장기적인 대안이 되기 어렵다고 지적했다. 전국적인 생활폐기물 직매립 금지가 확대될 경우 처리시설 확보와 비용 부담이 더욱 커질 수 있다는 것이다.
그는 "교차처리나 민간시설을 통한 예외적 처리는 한시적이고 단기적인 대책에 불과하다"며 "결국 서울시가 안정적인 폐기물 처리능력을 확보하려면 공공처리시설을 확충하는 동시에 폐기물 발생량 자체를 줄이는 정책에 더욱 무게를 둬야 한다"고 주문했다.
서울시는 종량제봉투에 혼입되는 폐비닐 등 재활용 가능 자원을 분리하고 시민들의 분리배출을 강화해 소각 대상 폐기물을 줄이겠다는 입장을 밝혔으나, 유 부위원장은 감량정책이 실제 어느 정도 성과를 내고 있는지 지속적인 점검과 정책 보완이 필요하다고 주문했다.
자원회수시설 현대화 사업의 업무 연속성 문제도 도마에 올랐다. 유 부위원장은 강남·노원 등 기존 자원회수시설 현대화가 주요 현안으로 추진되고 있음에도 관련 인사에서 담당자부터 팀장, 과장, 추진단장, 본부장까지 주요 인력이 모두 교체됐다는 점을 지적하며 "공공처리시설 확충은 주민협의와 행정절차 등으로 장기간이 소요되는 사업인데 담당 인력이 한꺼번에 바뀌면 업무를 다시 파악하는 과정에서 사업의 연속성과 추진력이 떨어질 수밖에 없다"고 말했다.
그는 끝으로 "직매립 금지에 대응하는 해법을 민간처리나 임시방편에만 의존해서는 안 된다"며 "공공처리 역량 확충과 폐기물 감량이라는 두 축을 함께 추진하고, 장기간 이어지는 자원회수시설 현대화 사업은 인사이동에도 흔들리지 않도록 업무 연속성을 확보해야 한다"고 당부했다.
windy@newspim.com