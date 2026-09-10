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[장욱희의 중장년 취업에세이] 지방에서 시작해 세계로 가는 대한민국 '세대 융합 창업'

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AI 핵심 요약

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  • 장욱희 전문위원이 지역형 세대융합 창업을 제안했다.
  • 청년의 아이디어와 중장년의 경험을 연결하자고 했다.
  • 지역 창업을 해외시장 진출의 출발점으로 봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

"우리 지역에는 좋은 기술이 있는데, 젊은 사람이 없습니다." 지방의 중소기업이나 지역경제 현장을 다니다 보면 이런 이야기를 자주 듣는다. 반대로 청년에게 물어보면 이야기가 조금 다르다. "지방에서 창업하고 싶지만, 어디에서 무엇을 해야 할지 잘 모르겠습니다."

지방에는 청년이 부족하다. 하지만 동시에 지역에는 오랫동안 산업과 지역사회를 지켜온 중장년이 있다. 이들의 경험은 지역을 떠나면 사라질 가능성이 높다. 반대로 청년은 지역에 남아 창업하고 싶어도 지역에서 사업을 어떻게 시작해야 할지 잘 모를 수 있다.

그렇다면 이 둘을 지역에서 연결해 보면 어떨까. 지난 칼럼에서 세대융합 창업의 가능성을 이야기했다면, 이번에는 한 걸음 더 나아가 이를 지역에서 어떻게 구현하고 글로벌 시장까지 연결할 것인지 생각해 보고자 한다.

장욱희 경사노위 전문위원.

예를 들어 대전의 한 지역에서 청년이 지역 특산물을 활용한 식품 브랜드를 만들고 있다고 하자. 청년은 브랜드와 온라인 판매를 담당한다. 지역의 중장년은 생산과 원료 조달, 거래처 확보를 담당한다. 그리고 지역 대학은 디자인과 AI, 데이터 분석을 지원한다. 지자체는 창업 공간과 초기 사업비를 지원한다. 지역 기업은 생산 시설을 제공한다. 이렇게 되면 창업기업 하나를 지원하는 것이 아니라 지역 안에 새로운 산업 생태계를 만드는 것이 된다.

최근 유럽에서도 농촌지역의 세대교체와 창업을 연결하려는 움직임이 나타나고 있다. EU의 농촌 관련 네트워크에서는 젊은 농업인과 기존 농업인의 세대 간 지식 이전, 멘토링, 지역 네트워크 구축을 강조하고 있다. 기존 세대가 가진 전통적 지식과 새로운 세대의 기술과 혁신을 연결하는 것이 농촌의 지속가능성을 높일 수 있다는 것이다.

「Small Business Economics」에 발표된 연구들도 농촌 창업을 개인의 창업 문제만으로 보지 않는다. 지역 기업가의 네트워크와 지식 공유, 지역에 뿌리내린 자원과 관계가 창업과 비즈니스 모델 혁신에 중요한 역할을 한다고 본다.

결국 중요한 것은 청년을 지방으로 보내는 것만이 아니다. 지역에 이미 존재하는 경험과 청년의 새로운 아이디어를 연결하는 것이다. 그리고 이것은 국내 시장에만 머물 필요도 없다. 이것이 새로운 창업 정책의 방향이라고 생각한다. '세대 융합' 창업에서는 순서를 조금 바꿔볼 필요가 있다. 사람과 사람을 먼저 연결하는 것이 아니라 사업의 문제와 경험을 먼저 연결하는 것이다.

지난 2일 오후 서울 서초구 aT센터에서 열린 '2026 제대군인 취·창업 박람회'에서 구직자들이 채용 공고 게시판을 살펴보고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

예를 들어 지역 청년 창업팀이 제품을 만들었지만 생산 과정에서 어려움을 겪고 있다고 하자. 이 경우 생산관리 경험이 있는 중장년을 연결한다. 해외시장 진출이 문제라면 해외영업 경험자를 연결한다. 원가가 문제라면 구매와 원가관리 경험자를 연결한다. 품질 문제가 발생한다면 품질관리 전문가를 연결한다.

이렇게 되면 단순한 '청년-중장년 매칭'이 아닌 '문제-경험 매칭'이다. 이 방식이라면 중장년에게도 부담이 적다. 새로운 창업을 처음부터 다시 시작하라는 것이 아니라, 자신이 수십 년 동안 쌓아온 경험 가운데 필요한 부분을 새로운 사업에 활용하면 되기 때문이다.

오히려 지역은 새로운 사업 모델을 시험해 볼 수 있는 공간이 될 수 있다. 예를 들어 지역의 전통식품을 새로운 브랜드로 만들어 온라인에서 판매해 볼 수 있다. 지역의 관광자원과 콘텐츠를 결합해 새로운 관광상품을 개발할 수도 있다. 여기서 중장년은 지역의 산업과 고객, 거래처와 생산현장을 이해하는 역할을 맡고 청년은 디지털 기술과 새로운 소비방식을 연결할 수 있다.

그리고 일정 수준의 성과가 만들어지면 다음 단계는 자연스럽게 해외시장이 될 수 있다. 지역에서 제품을 만들고, 청년이 디지털 방식으로 시장을 확장하고, 정부와 지자체가 해외 인증이나 박람회 참가, 수출 지원을 연결하는 방식이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 18일 오전 서울 강남구 세텍 서울무역전시장에서 열린 '서울 시니어 일자리 박람회 2025'를 찾은 구직자들이 취업상담을 받고 있다. 2025.11.18 ryuchan0925@newspim.com

이미 국내에는 KOTRA를 비롯해 기업의 해외 진출을 지원하는 다양한 인프라가 있다. 중요한 것은 새로운 지원체계를 계속 만드는 것이 아니라 지역의 창업팀과 기존 지원체계가 실제로 연결되도록 하는 것이다.

정부의 창업에 관한 정책도 '자금'에서 '연결'로 한 걸음 더 나아갈 필요가 있다. 창업자금, 창업공간, 교육과 컨설팅을 넘어 청년 창업팀에 필요한 경험과 사람, 시장을 실제로 연결해 주는 정책이 필요하다. 앞으로는 여기에 사람을 연결하는 정책을 더할 필요가 있다. 지역을 선정해 청년 창업자와 중장년 전문가가 실제 사업팀을 구성하도록 하는 것이다.

예를 들어 한 지역에서 청년 창업팀을 모집하고, 지역의 기업과 대기업 및 중견기업 퇴직자, 기술자, 생산관리자, 품질관리자, 해외영업 전문가 등을 함께 모집한다.

다만 단순히 인원을 섞어 팀을 만드는 방식은 피해야 한다. 먼저 창업팀의 사업모델을 분석하고 어떤 경험이 필요한지를 찾아야 한다. 그리고 해당 경험을 가진 사람을 연결한다. 이후 3개월이나 6개월 동안 실제 사업을 함께 수행하도록 한다. 제품을 만들고, 고객을 만나고, 매출을 만들어 보도록 해야 한다. 성과가 좋은 팀은 후속 투자와 해외시장 진출까지 연결한다.

이때 정부가 평가해야 할 것도 단순히 창업기업의 수가 아니다. 매출이 얼마나 발생했는가, 새로운 일자리가 만들어졌는가, 지역에 정착했는가, 해외시장에 진출했는가, 중장년의 경험이 실제 사업에 활용되었는가를 함께 봐야 한다.

이렇게 되면 하나의 창업 정책이 여러 가지 정책목표를 동시에 달성할 수 있다. 청년에게는 창업 기회를 제공하고, 중장년에게는 자신의 경험을 활용할 일의 기회를 제공한다. 지역에는 새로운 기업을 만들고, 기존 지역산업에는 새로운 시장을 연결한다.

중장년의 역할은 자신이 30년 동안 쌓은 경험을 새로운 창업팀에 제공하는 것만으로도 충분하다. 생산 전문가라면 생산을 돕고, 품질 전문가라면 품질체계를 만들어 주면 된다. 해외영업을 했던 사람이라면 해외시장을 개척할 수 있고, 인사 전문가라면 조직을 만드는 일을 도울 수 있다.

이것은 중장년에게도 새로운 일의 방식이 될 수 있다. 정규직으로 다시 취업하는 것만이 제2의 경력은 아니다. 자신의 경험을 여러 기업과 창업팀에 제공하는 프로젝트형 일, 전문가형 일, 멘토링을 넘어선 공동사업형 일도 앞으로 확대할 필요가 있다.

특히 지역에서는 이러한 방식이 더 의미가 있을 수 있다. 한 지역에서 30년 동안 일한 사람의 경험은 그 지역의 산업과 기업, 사람과 시장에 관한 일종의 해당 지역 산업 데이터가 체화되어 있기 때문이다.

청년이 지역을 떠나지 않아도 되는 창업이 필요하다. 지역 청년에게도 새로운 선택지가 될 수 있다. 지금까지 청년이 창업하려면 수도권의 투자자, 인프라, 네트워크를 찾아 이동해야 한다는 생각이 강했다. 하지만 AI와 디지털 기술이 빠르게 확산하면서 반드시 그럴 필요는 없어지고 있다.

지역에서 사업을 시작하고, 지역의 중장년에게 산업을 배우고, 대학과 창업 지원기관의 도움을 받아 제품을 만들고, 온라인을 통해 전국과 세계의 소비자를 만나는 것이 가능해지고 있다. 지역에서 창업하지만, 시장은 세계를 바라보는 것이다. 이것이 '지역형 세대융합' 창업이 가져올 수 있는 가장 큰 가능성이라고 생각한다.

지방 소멸 문제를 단순히 청년을 지역에 붙잡아 두는 방식으로 해결하기는 어렵다. 청년이 지역에 머물 만한 새로운 일과 사업의 기회가 있어야 한다. 그 과정에서 이미 지역에 존재하는 중장년의 경험과 산업 자원을 최대한 활용한다면 새로운 해법을 만들 수 있다.

마지막으로 청년에게 이렇게 말하고 싶다. "모든 것을 혼자 배우려고 하지 않았으면 한다." 10년, 20년, 30년 동안 산업현장에서 일한 사람이 주변에 있다면 그 사람에게 물어보길 바란다. "제가 창업을 하려는데 무엇을 놓치고 있을까요?"

중장년에게도 말하고 싶다. "이제 내가 할 일이 없다고 생각하지 않았으면 한다." 당신이 오랫동안 쌓아온 경험은 누군가에게는 처음부터 다시 배우기 어려운 값진 자산이다.

대한민국 청년의 아이디어와 중장년의 경험 그리고 지역이 만나는 순간, 지방은 소멸의 공간이 아니라 해외시장으로 가는 출발점이 될 수 있다.

세종시교육청이 퇴직 예정 교육공무직원을 대상으로 '재취업 지원 서비스 교육'을 진행했다. [사진=세종시교육청] 2026.08.06 vincent977@newspim.com

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 경찰청 보건복지정책심의위원회 자문위원으로 활동 중이다.

windy@newspim.com

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애플, 폴더블 '아이폰 듀오' 공개 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 첫 폴더블(접이식) 아이폰인 '아이폰 듀오'를 공개했다. 가격은 256GB 기준 1999달러(약 267만6000원)로 책정됐다. 역대 아이폰 가운데 가장 비싸다. 애플은 9일(현지시간) 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사 스티브 잡스 극장에서 열린 신제품 발표 행사에서 아이폰 듀오를 선보였다. 가격은 256GB 기준 1999달러다. 512GB, 1TB, 2TB 저장용량도 나온다. 색상은 스타 화이트와 나이트 스카이 두 가지로, 사전 주문은 10월 16일, 판매는 같은 달 23일 시작한다. 한국과 미국, 중국, 일본 등 70여 개국이 대상이며, 나머지 28개국은 10월 30일부터 판매한다. 이번 발표는 존 터너스 최고경영자(CEO) 체제의 첫 신제품 공개다. 2017년 아이폰X에서 물리 홈버튼을 없앤 이후 애플 주력 제품에 가해진 가장 큰 변화이기도 하다. 아이폰은 직전 회계연도에 2096억 달러의 매출을 올려 애플 전체 매출의 절반을 조금 넘겼다. 터너스 CEO는 "아이폰 듀오는 초대 아이폰 이후 아이폰에 가해진 가장 혁신적인 변화"라며 "하드웨어와 소프트웨어를 함께 설계했을 때 무엇이 가능한지 보여준다"고 말했다. 애플이 9일(현지시간) 공개한 폴더블 아이폰 듀오.[사진=애플] 2026.09.10 mj72284@newspim.com 아이폰 듀오는 펼치면 7.6인치 내부 화면이 나타난다. 아이폰18프로맥스보다 50% 크다. 애플은 펼친 상태에서 역대 가장 얇은 아이폰이라고 설명했다. 접으면 여권과 비슷한 크기가 되고, 5.4인치 외부 화면이 18프로 화면 면적의 90%를 제공한다. 두 화면의 화면비를 같게 맞춰 접고 펼칠 때 콘텐츠가 이어지도록 했다. 눈부심을 줄이는 나노 텍스처 처리로 접힌 자국도 덜 보이게 했다. 내구성에도 공을 들였다. 본체는 5등급 티타늄으로 만들었고 힌지는 100개가 넘는 부품으로 구성했다. 전면 세라믹 실드 2는 이전 세대보다 긁힘 저항이 3배 강하며, 방수와 방진 등급은 IP68이다. 접히는 화면 아래위로 강화유리를 배치하고 층이 책장처럼 미끄러지도록 전용 접착제를 써서 구부러질 때 받는 힘을 분산시켰다. 칩은 아이폰18프로와 같은 A20 프로다. 애플은 자체 설계한 증기 챔버를 더해 아이폰17프로보다 지속 성능이 최대 35% 높다고 강조했다. 배터리는 양쪽에 하나씩 배치해 하나처럼 작동하도록 했으며, 영상 재생 시간은 내부 화면 기준 최대 31시간, 외부 화면 기준 최대 44시간이다. 물리 유심 없이 eSIM만 지원한다. 카메라는 4800만 화소 퓨전 메인과 4800만 화소 퓨전 울트라 와이드를 넣었다. 접히는 구조를 활용한 기능도 추가했다. 외부 화면에 실시간 미리보기를 띄워 촬영 대상이 자세를 확인할 수 있는 듀오 프리뷰, 피사체가 자세를 잡으면 자동으로 촬영하는 스마트 테이크 등이다. 운영체제(OS)는 아이폰 듀오에 맞춘 iOS 27이다. 두 개의 앱을 나란히 띄우는 분할 화면 기능이 아이폰에 처음 들어갔다. 넷플릭스와 줌, 슬랙 등은 이미 접이식 화면에 맞춘 기능을 적용했다. 새 시리(Siri) AI는 14일 iOS 27과 함께 영어 베타로 공개되며, 한국어는 10월에 지원한다. 가격 부담에도 시장 전망은 공급 부족 쪽에 무게가 실린다. 로이터통신에 따르면 삼성전자와 화웨이가 2019년부터 폴더블폰을 판매해 왔지만 기술 애호가 중심의 틈새시장에 머물러 왔다. 그럼에도 시장조사업체 인터내셔널데이터코퍼레이션(IDC) 등은 애플이 생산하는 물량이 모두 팔릴 것으로 보고, 내년 말까지 이 시장에서 40% 점유율을 확보할 것으로 예상했다. 애플은 아이폰18프로와 18프로맥스도 내놨다. 시작 가격은 각각 1199달러와 1299달러로 전작보다 100달러씩 올랐다. 사전 주문은 12일, 판매는 18일부터다. 색상은 블랙과 실버, 글레이셔에 신규 색상인 버건디를 더한 네 가지다. 프로 모델의 핵심은 카메라다. 4800만 화소 퓨전 메인 카메라에 아이폰 최초로 가변 조리개를 넣었다. 레이저로 자른 여섯 개의 날개가 조리개를 조절해 어두운 곳에서는 f/1.48까지 열고, 단체 사진에서는 f/4까지 좁혀 뒷줄까지 초점을 맞춘다. 조리개와 셔터 속도, 화이트밸런스를 직접 조작하는 프로 컨트롤도 추가됐다. 사진의 진위를 증명하는 '애플 레퍼런스 이미지'도 도입했다. 촬영 순간 센서가 기록한 데이터에 서명을 남겨 수정 불가능한 원본을 따로 만들고, 사진 앱에서 편집본과 나란히 비교할 수 있게 하는 방식이다. AI로 생성하거나 편집한 이미지를 식별하는 신스ID(SynthID) 표준도 연내 지원한다. 다만 이 기능은 규제 문제로 중국에서는 출시 시점에 제공되지 않으며, 유럽연합(EU)에서는 촬영 기능이 빠진다. 애플은 이날 에어팟5와 애플워치 시리즈12도 함께 내놨다. 에어팟5는 129달러로 오픈형 구조에 노이즈 캔슬링을 넣었고, 애플워치 시리즈12는 새 건강 센서로 심박수와 회복도를 측정한다. 두 제품 모두 18일 판매를 시작한다. mj72284@newspim.com 2026-09-10 03:40
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메타, AI 에이전트 '뮤즈' 호평 [서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 메타 플랫폼스(종목코드: META) 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시 장 초반 657.86달러까지 오르며 전일 종가 613.48달러 대비 한때 7.23% 급등했다. 전날 저녁 공개한 개인용 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'에 월가 애널리스트들이 긍정적인 평가를 내놓으면서 투자 심리가 빠르게 개선된 결과다. 메타 플랫폼스 로고 조형물 [사진=블룸버그] ◆ AI 투자, 드디어 수익화 시동 메타는 8일 저녁 '뮤즈'를 계층형 소비자 구독 상품으로 선보이며, 그동안 막대한 자금을 쏟아부은 AI 인프라 투자를 소비자 매출로 연결할 구체적인 로드맵을 처음으로 제시했다. 그간 시장에서는 메타의 설비투자가 실질적인 매출 성과로 이어지지 못하고 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔던 만큼, 이번 발표는 그 답변으로 받아들여지는 분위기다. 실제로 이번 주가 상승은 AI 관련주 전반에 대한 매수세라기보다 메타 개별 종목에 대한 재평가 성격이 짙다는 분석이 나온다. 미즈호증권은 뮤즈가 완성도 높은 기능성과 무료 제공 방식을 앞세워 사용자 유치에 강점을 가질 수 있다고 평가했다. 키뱅크 역시 목표주가 780달러를 유지하며, 시장이 메타의 AI 시장 내 입지와 제품 주기를 여전히 과소평가하고 있다고 진단했다. ◆ 30조 달러 시장을 노리는 메타의 무기 애널리스트들이 메타를 주목하는 배경에는 방대한 소비자 접점이 자리한다. 모간스탠리는 전자상거래·여행·디지털 광고·일상 물류 등을 아우르는 소비자용 AI 에이전트 시장 규모를 약 30조 달러로 추산했으며, 이 시장에서의 성패는 유통망과 소비자 데이터 접근성에 좌우될 가능성이 크다고 봤다. 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저 등 이용자 기반을 이미 확보한 메타가 이 부문에서 유리한 위치에 있다는 설명이다. 여기에 별도의 선결제 비용 없이 제공되는 점, 전용 보안 가상머신 '뮤즈 시큐어 VM' 등 프라이버시 보호 기능도 초기 사용자 확보에 도움이 될 요소로 꼽힌다. ◆ 신중론도 여전 다만 이번 출시만으로 주가의 지속적인 재평가가 보장되는 것은 아니라는 신중한 시각도 공존한다. 과거 페이스북 쇼핑이나 메타버스 사업이 초기 기대에 미치지 못했던 전례가 있는 만큼, 투자자들은 실제 사용자 확보와 참여도에 대한 증거를 먼저 확인하려 할 것으로 보인다. 키뱅크는 사용자 참여도를 성공의 1차 척도로 보고 수익화는 시간을 두고 뒤따를 것으로 전망했으며, 모간스탠리 역시 뮤즈를 아직 기업가치에 반영되지 않은 장기 수익 상승 요인으로 지목하면서도 확실한 이용 행태 데이터가 관건이라고 덧붙였다. ◆ 알파벳에도 번지는 긴장감 이번 출시는 구글 모회사 알파벳(GOOG)에도 파장을 미칠 전망이다. 쇼핑·여행·일정 관리 등 전통적으로 검색에서 시작되던 소비자 활동이 AI 에이전트로 옮겨갈 가능성이 있기 때문이다. 모간스탠리는 뮤즈가 성공적으로 안착할 경우 검색 시장에 새로운 위협 요인이 될 수 있다고 밝히며, 알파벳이 제미나이 개발 속도를 유지해야 한다는 압박이 커질 것으로 내다봤다. kimhyun01@newspim.com 2026-09-10 00:39

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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