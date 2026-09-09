전국 광역단체장 9월 9일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북도지사가 9일 직원 만남의 날을 진행했다
- 경북도는 저출생 극복 특집 사전녹화를 촬영했다
- 경북도는 2026년 청년 이음 페스타를 열었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이철우 경북도지사
-9월 직원 만남의 날(10:00 동락관 공연장)
- 저출생 극복 특집「경북의 약속! 아이가 웃는내일」사전녹화 촬영(14:00 경북도청 K청)
- 2026년 경북 청년 이음 페스타(17:30 대구카톨릭대학교)
▲추경호 대구광역시장
- 21세기 대구경제포럼(07:00 그랜드호텔)
- 대한민국 국제물주간 2026(09:40 대구 엑스코)
- 사회복지공동모금회 명예회장 추대식(15:00 산격청사 접견실)
- iM뱅크 온누리상품권 전달식(15:30 산격청사 접견실)
▲우상호 강원도지사
-강원 AI데이터센터 전력 공급 업무협약식(11:00 본관 소회의실)
-강원대학교 캠퍼스혁신파크(1단계) 준공식(13:50 강원대학교)
▲신용한 충북지사
-바이오 비전 미래선포식(09:30 대회의실)
-청풍아카데미 강사 접견(11:30 여는마당)
-㈜코스메카코리아 투자협약식(16:00 여는마당)
▲전재수 부산시장
- 더불어민주당 부산시당-부산광역시 당정협의회( 07:30 부산시티호텔)
- 2026 월드 스마트시티 엑스포-WSCE 2026-( 10:30 벡스코)
- 2026년 장기기증의 날 기념식( 14:00 국제회의장)
- 대한노인회 부산광역시연합회 방문(16:30부산노인회관)
▲박완수 경남지사
- 2026 경남 국제관광 투자유치 설명회(11:00 창원컨벤션센터 3층)
- 제1회 경상남도 숙력기술인의 날(14:00 창원컨벤션센터 6층)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 광양만권경제자유구역 투자협약 체결(11:00 소노캄 여수)
- 제18차 여순사건 실무위원회 회의(14:00 동부청사 나철실)
▲이원택 전북지사
- 민주당-전북자치도 예산정책협의회 (09:40 종합상황실)
- 제 27회 사회복지의 날 기념식 (14:00 공연장)
- 전북연구개발특구 육성자문단 발대식 (16:00 전북테크비즈센터)
▲박찬대 인천시장
- 인천시의회 임시회 시정질문 (10:00)
[전국 종합=뉴스핌]
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