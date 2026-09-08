대한체육회, 박물관문화재단과 AG 코리아하우스 업무협약 체결

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한체육회가 국립박물관문화재단과 손잡고 스포츠와 한국 문화유산을 결합한 콘텐츠를 세계 무대에 선보인다.

대한체육회는 지난 7일 국립박물관문화재단 사장실에서 2026 아이치·나고야 하계아시안게임 코리아하우스를 계기로 대한민국 스포츠와 문화를 국내외에 알리기 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 유승민 대한체육회장과 정용석 국립박물관문화재단 사장 등이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 국립박물관문화재단 업무협약식에서 유승민 대한체육회장(왼쪽)과 정용석 국립박물관문화재단 사장이 기념촬영을 하고 있다. [사진 = 대한체육회] 2026.09.08 wcn05002@newspim.com

이번 협약을 통해 양 기관은 대한체육회의 국가대표 브랜드 '팀코리아(Team Korea)'와 국립박물관문화재단의 문화상품 브랜드 '뮷즈(MU)'를 결합한 다양한 상품과 콘텐츠 개발에 나선다.

구체적으로 팀코리아와 뮷즈의 브랜드 및 스포츠·문화예술 자원을 활용한 공동상품을 기획·개발하고, 이를 국제스포츠대회와 코리아하우스 등에서 활용하기로 했다. 국내외 홍보와 함께 스포츠와 문화예술을 연계한 새로운 콘텐츠 및 협력사업도 지속적으로 발굴할 예정이다.

첫 번째 협업 무대는 오는 18일 문을 여는 아이치·나고야 아시안게임 코리아하우스다. 대한체육회와 국립박물관문화재단은 코리아하우스에서 대한민국 스포츠와 문화를 동시에 경험할 수 있는 팝업스토어를 운영한다. 한국 문화유산을 현대적으로 재해석한 다양한 문화상품을 전시·판매하고, 팀코리아 로고를 활용해 제작한 코리아하우스 특화상품도 선보일 예정이다.

대한체육회는 이번 협업을 통해 코리아하우스의 역할을 더욱 확대한다는 구상이다. 기존 국가대표 선수단 지원과 스포츠 외교의 거점을 넘어 한국의 스포츠와 문화를 해외에 알리는 복합 문화공간으로 활용할 계획이다.

아이치·나고야 아시안게임 이후에도 협력은 계속된다. 양 기관은 향후 주요 국제종합스포츠대회를 계기로 공동상품과 콘텐츠를 지속적으로 개발하고 각 기관이 보유한 자원을 활용한 새로운 사업도 추진하기로 했다.

유승민 대한체육회장은 "스포츠와 문화는 국경과 언어를 넘어 대한민국을 세계에 알리는 큰 힘"이라며 "아이치·나고야 아시안게임 코리아하우스에서 우리 스포츠와 문화가 가진 매력을 함께 선보일 수 있게 돼 뜻깊다"라고 밝혔다.

이어 "앞으로도 국제종합경기대회와 코리아하우스를 적극 활용해 세계인들이 대한민국을 더욱 가까이에서 경험하고 공감할 수 있는 다양한 기회를 만들어 나가겠다"라고 말했다.

정용석 국립박물관문화재단 사장은 "대한민국 스포츠를 대표하는 팀코리아와 우리 문화유산을 현대적으로 재해석해 온 뮷즈가 만나 새로운 상품과 콘텐츠를 선보이게 됐다"라며 "양 기관의 강점을 살린 협업을 지속적으로 확대하겠다"라고 전했다.

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