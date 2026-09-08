대한체육회, 중앙대병원과 손잡고 국가대표 의료지원 확대

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한체육회가 중앙대학교병원과 손잡고 국가대표 선수들을 위한 의료지원 체계를 한층 강화한다.

대한체육회는 지난 4일 진천 국가대표선수촌에서 중앙대학교병원과 국가대표 선수 의료지원 확대를 위한 업무협의를 진행했다고 밝혔다. 이날 자리에는 김택수 국가대표선수촌장과 이재성 중앙대학교병원장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 대한체육회-중앙대학교병원 업무협의 사진.(왼쪽부터)이왕수 중앙대병원 대외협력처장, 김택수 국가대표선수촌장, 이재성 중앙대병원장. [사진 = 대한체육회] 2026.09.08 wcn05002@newspim.com

대한체육회와 중앙대학교병원의 협력은 2009년 4월 처음 시작됐다. 이후 양 기관은 2024년 7월 재협약을 맺으며 국가대표 선수들의 건강관리와 경기력 향상을 위한 협력 관계를 이어왔다.

특히 중앙대학교병원은 지난해 7월부터 매주 한 차례 전문의를 진천 국가대표선수촌에 파견해 선수들을 진료하고 있다. 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽부터 아이치·나고야 하계아시안게임까지 주요 국제대회에 출전하는 국가대표 선수들을 대상으로 의료지원도 제공해왔다.

지원 분야도 다양하다. 피부과와 정신건강의학과, 비뇨의학과, 산부인과 등 선수들의 전문 진료 수요에 맞춰 의료 서비스를 제공하며 선수들이 안정적으로 훈련과 경기에 집중할 수 있도록 돕고 있다.

이번 협의에서는 선수촌과 병원 사이의 진료 연계 시스템을 더욱 강화하는 방안이 집중적으로 논의됐다. 국가대표 선수가 전문적인 진료를 필요로 할 경우 신속하게 중앙대학교병원을 찾아 검사와 치료를 받을 수 있도록 구체적인 절차를 마련하는 데 뜻을 모았다.

협의 후 국가대표 선수들의 훈련시설을 둘러본 이재성 중앙대학교병원장은 "선수들이 땀 흘리며 훈련하는 모습을 보니 감회가 남다르다"며 "선수들의 노고가 헛되지 않도록 의료지원에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

김택수 국가대표선수촌장은 "오랜 기간 국가대표 선수들의 건강을 위해 힘써준 중앙대학교병원에 감사드린다"며 "이번 협의를 통해 선수들이 필요할 때 더욱 신속하고 전문적인 진료를 받을 수 있는 체계를 갖추기를 기대한다"라고 밝혔다.

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