진주시 이·통장연합회 '제12회 한마음대회' 960여명 화합 다져

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300만 원 모금 어려운 이웃 지원

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시 이·통장들이 한자리에 모여 지역 리더로서 역할을 되새기고 어려운 이웃을 위한 성금을 모으며 공동체성을 확인했다.

8일 경남 진주스포츠파크 실내체육관에서 열린 '제12회 진주시 이·통장연합회 한마음대회'[사진=진주시] 2026.09.08

진주시는 8일 진주스포츠파크 실내체육관에서 조규일 진주시장과 주요 내빈, 진주시 이·통장연합회 회원 960여 명이 참석한 가운데 제12회 진주시 이·통장연합회 한마음대회를 개최했다고 밝혔다.

진주시 이·통장연합회가 주최·주관한 이날 행사는 지역 곳곳에서 주민과 행정을 잇는 역할을 해 온 이·통장들의 노고를 격려하고 회원 간 화합과 결속을 다지기 위해 마련됐다.

행사는 식전 공연을 시작으로 기념식, 읍면동별 노래자랑, 지역가수 초청공연 순으로 진행됐다. 참석자들은 프로그램을 함께 즐기며 소속 읍면동과 연합회 차원의 교류를 이어갔다.

이·통장들은 이날 뜻을 모아 성금 300만 원을 조성해 진주시복지재단에 기탁했다. 모금된 성금은 지역의 어려운 이웃을 돕는 데 사용될 예정이다.

조규일 진주시장은 "지역 곳곳에서 묵묵히 힘을 보태 온 이·통장들의 헌신과 봉사 정신을 평가하며 오늘의 진주를 만드는 중요한 기반"이라며 "진주의 미래 100년을 준비하는 시기인 만큼 앞으로도 시민과 행정을 잇는 가교로서 지역 발전을 위해 힘을 모아 줄 것을 당부드린다"고 말했다.

news2349@newspim.com