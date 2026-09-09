추석 연휴 서울 공원서 즐긴다...체험 프로그램 '풍성'

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전통놀이·보름달 관측·전시·자율탐방·생태·공예·가드닝 등

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 추석 연휴인 오는 24일부터 27일까지 월드컵공원·남산공원·서울숲 등 9개 공원과 서울식물원에서 전통놀이, 보름달 관측, 숲체험 등 다양한 프로그램을 운영한다고 9일 밝혔다.

남산공원에서는 26~27일 밀랍을 활용해 초를 만드는 '별님 달님 밀랍초 만들기'를 진행한다. 또 한국숲정원 힐링산책, 가드닝 클래스, 생태 탐험 등을 운영한다.

월드컵공원에서 보름달을 관측하는 모습 [사진=서울시]

낙산공원에서는 26일 '낙산에서 벼슬놀이로 정승까지' 프로그램을 개최한다. 조선시대 전통놀이인 승경도를 체험하며 공원의 역사와 문화유산을 알아볼 수 있다.

용산가족공원에서는 27일 가을 숲의 열매와 씨앗을 관찰하는 공원 숲 해설 프로그램 '열매 맺는 가을숲, 날아라 씨앗'을 즐길 수 있다.

월드컵공원에서는 추석 연휴 첫날인 24일부터 25일까지 전통놀이와 보름달 관측 프로그램을 진행한다. 평화의공원 장승마당에서는 오후 1시부터 5시까지 '월드컵 추석 전통놀이마당'을 운영한다. 전통놀이를 즐기고 나무팽이와 LED 쥐불놀이 등을 만들어볼 수 있다.

같은 날 오후 6시30분부터 9시30분까지는 천문지도사와 함께 천체망원경으로 한가위 보름달과 가을 별자리를 관측하는 '난지연못 담은 보름달'이 준비됐다. 반딧불이생태관과 노을에코교실에서는 각각 어린이를 위한 야광 손수건 만들기와 성인을 대상으로 한 곶감말이·족욕 체험이 마련됐다.

선유도공원에서는 26일 과거 정수장에서 생태공원으로 변화한 선유도의 역사를 알아보고 명태 장식품을 만드는 '선유도 물길 따라, 복을 빚다'를 개최한다.

경의선숲길공원에서는 27일 초등학생 가족을 대상으로 폐선 철길이 공원으로 변화한 역사를 살펴보는 '추석행 숲길 기차 여행'을 연다.

보라매공원에서는 27일 오후 2시부터 5시까지 '두근두근 추석 정원 놀이터'가 열린다. 윷놀이, 공기, 팽이, 투호, 네모딱지 등을 체험할 수 있다.

서울식물원에서는 자연·인간·기술의 관계와 균형을 주제로 한 기획전시 '다정한 균형: 서로를 비추는'을 24일과 26~27일 선보인다. 추석 당일인 25일은 휴관한다. 어린이 동반 가족을 대상으로 작품을 감상한 뒤 생각을 글과 그림으로 표현하는 프로그램도 운영한다.

서울숲에서는 27일 공원에 사는 생물을 관찰하고 기록하는 '공원생물탐사대'와 곤충표본 제작 방법을 배우는 '곤충표본 체험교실'을 진행한다. 이날 오전 9시부터 오후 5시까지 생태학습장 앞에서는 윷놀이와 제기차기, 투호던지기 등을 즐길 수 있는 전래놀이마당도 선보인다.

북서울꿈의숲에서는 24일 오후 6시30분 가족과 함께 가을 숲길을 걸으며 협동놀이와 소망달 만들기를 체험하는 '한가위 달빛여행'을 운영한다. 27일에는 가족 생태체험을, 24일과 26일에는 다문화가정과 외국인을 대상으로 영어 숲체험이 준비됐다.

프로그램별 운영시간, 참여 대상, 모집인원 등은 '정원도시 서울'과 서울식물원 누리집에서 확인할 수 있다. 사전예약 프로그램은 서울시 공공서비스예약 누리집을 통해 신청하면 된다.

남산·낙산·용산가족공원 프로그램은 9일부터 접수를 시작한다. 월드컵·선유도·경의선숲길공원 프로그램은 10일부터 접수 가능하다. 월드컵공원의 '월드컵 추석 전통놀이마당', 보라매공원의 '두근두근 추석 정원 놀이터', 서울숲 전래놀이마당은 별도 예약 없이 참여할 수 있다.

김영환 서울시 정원도시국장은 "추석 연휴에 멀리 떠나지 않더라도 가까운 공원에서 가족과 함께 특별한 시간을 보낼 수 있도록 프로그램을 마련했다"며 "각 공원의 매력을 느끼고 프로그램을 즐기며 풍성한 한가위를 보내시길 바란다"고 말했다.

blue99@newspim.com