세종소방본부, 추석 전 대형매장 안전 실태 점검

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피난통로·소방시설 현장 안전컨설팅

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종소방본부가 추석 명절을 앞두고 대형매장 이용객 증가에 대비해 피난통로와 소방시설 등 화재안전 관리 실태를 점검했다.

소방본부는 8일 다수 인파가 몰리는 대형 창고형 할인매장 코스트코 세종점을 찾아 현장 화재안전컨설팅을 진행했다고 밝혔다.

세종소방본부가 8일 대형 창고형 할인매장 코스트코 세종점을 찾아 피난통로와 소방시설 등 화재안전 관리 실태를 점검했다. [사진=세종소방본부] 2026.09.08 vincent977@newspim.com

이번 컨설팅은 추석 연휴 기간 방문객이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 화재 위험요인을 사전에 확인하고 매장의 자율 안전관리 역량을 높이기 위해 마련됐다.

이날 신희범 본부장은 지점장과 소방안전관리자 등 관계자들과 함께 방재실 수신기와 관제 CCTV 모니터링 체계를 점검했다.

이어 매장과 하역장, 수변전실, 주차장 등 화재 취약구역을 직접 살피며 안전관리 상태를 확인했다.

특히 하역장과 피난통로에 물품을 적치하지 않도록 지도하고 소방시설의 정상 작동 상태를 유지할 것과 조리시설 배기 덕트에 대한 안전관리를 당부했다.

화재 발생 시에는 방화셔터 작동과 연계해 자위소방대가 신속하게 고객 대피를 유도할 수 있도록 대응체계를 갖출 것도 주문했다.

신 본부장은 "대형 판매시설은 불특정 다수가 이용하는 만큼 사소한 부주의가 대형 인명피해로 이어질 수 있다"며 "추석 연휴 동안 시민들이 안심하고 매장을 이용할 수 있도록 피난로 확보와 소방시설 상시 점검 등 자율 안전관리에 총력을 다해달라"고 말했다.

vincent977@newspim.com