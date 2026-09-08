박수현 "안면도 개발, 새 비전 제시"…발전공기업 통합본사 유치 총력

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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 박수현 충남도지사가 장기간 표류해 온 안면도 관광지 개발에 대해 올해 안에 새로운 비전을 제시하겠다는 의지를 재차 밝혔다. 발전공기업 통합본사 충남 유치 역시 석탄화력 피해 보상을 넘어 '대한민국 에너지 수도 충남'이라는 미래 비전을 앞세워 정부 설득에 나서겠다고 강조했다.

박 지사는 8일 '충남통(通)행' 두 번째 일정으로 태안문화예술회관 대공연장에서 열린 '민선 9기 충남도지사 태안군민과의 대화'에서 안면도 관광지 개발과 발전공기업 통합본사 유치 등 지역 핵심 현안에 대한 입장을 밝혔다.

안면도 관광지 개발과 관련해서는 사업 지구별 기능을 다시 짜고 연내 개발 방향을 구체화하겠다는 방침을 내놨다.

박수현 충남지사가 8일 태안문화예술회관 대공연장에서 열린 '민선 9기 충남도지사 태안군민과의 대화'에서 지역 사업을 소개하고 있다. [사진=충남도] 2026.09.08 gyun507@newspim.com

박 지사는 1지구의 경우 꽃박람회와 지방정원 등을 중심으로 충남도와 태안군이 함께 책임지는 공공 중심 개발 방식을 강화하고 연수원지구인 2지구는 기존 계획을 재설계해 복합레저관광 기능을 중심으로 개발 방향을 새롭게 설정하겠다고 설명했다.

3·4지구는 정부의 지역 활성화 투자 펀드 선정을 목표로 현재 심사 과정에서 제기된 사항을 보완해 재도전할 계획이다.

다만 올해 안에 펀드 대상 사업으로 선정되지 못할 경우 기존 방식에 매달리지 않고 별도의 대안을 마련하겠다는 입장을 분명히 했다.

박 지사는 "그래도 안 된다면 연말 안에 결단하고 새로운 방안을 제시하겠다"며 "더 이상 희망고문하지 않고 눈에 보이는 방향을 잡아 안면도에 대한 확실한 비전을 내놓겠다"고 밝혔다.

장기간 답보 상태를 이어온 안면도 관광지 개발을 놓고 기존 사업 방식의 지속 여부까지 포함한 재검토 가능성을 열어둔 셈이다.

박 지사는 발전공기업 통합본사 충남 유치에도 도정 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

특히 충남이 그동안 석탄화력발전소와 송전선로로 피해를 입어왔다는 논리만으로는 유치 경쟁에서 충분하지 않다고 보고 에너지산업 전환을 중심으로 한 미래 전략을 전면에 내세우겠다는 구상이다.

석탄화력발전소 폐지 이후 해상풍력과 재생에너지, 수소 등 대체에너지 산업을 육성해 충남을 '대한민국 에너지 수도'로 만들겠다는 비전을 제시하고 이를 발전공기업 통합본사 유치 논리와 연결해 정부를 설득하겠다는 것이다.

박 지사는 "과거 피해에 대한 보상이라는 논리를 넘어 충남이 대한민국 에너지산업의 미래를 책임질 지역이라는 비전과 자신감을 갖고 정부를 설득해야 한다"고 강조했다.

석탄화력발전소 폐지 지역 지원을 위한 특별법 후속 조치에도 힘을 싣겠다는 뜻을 밝혔다.

충남도는 현재 정부가 마련 중인 시행령에 지자체 요구 대체산업 명시와 폐지계획 수립 시 관할 지자체 사전 협의 및 공청회 의무화, 국고보조율 산정 시 지방우대지수 가중 적용, 지역전환협의체 운영 세부사항의 광역 조례 위임, 기후부 권한 위임 과정의 지자체 의견 반영, 폐지지역 지원 재원 명확화 등 6개 사항을 반영해 줄 것을 요구하고 있다.

박 지사는 이 같은 제도적 기반을 토대로 태안을 비롯한 충남 서해안을 에너지산업 전환의 거점으로 육성하고 발전공기업 통합본사 유치까지 연결하겠다는 방침이다.

gyun507@newspim.com