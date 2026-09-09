고용정보원, 지역 일자리 박람회서 AI 고용서비스 안내 확대

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9~10일 대구 직업교육박람회서 '잡케어' 선보여

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국고용정보원이 '2026 대구광역시교육청 직업교육박람회'를 찾아 직업계고 학생 대상 맞춤형 고용서비스(잡케어)를 안내한다고 9일 밝혔다.

고용정보원은 이날부터 10일까지 대구 엑스코 서관에서 열리는 '2026 대구광역시교육청 직업교육박람회'를 찾는다.

잡케어는 개인의 전공과 자격, 경력 등 데이터를 종합 분석해 최적의 직무를 추천하고 경력 개발 로드맵 등을 제시하는 인공지능(AI) 기반 맞춤형 진로 탐색 서비스다.

충북 음성에 위치한 고용정보원 본사 [사진=고용정보원]

고용정보원은 이달 지방 권역별 주요 박람회를 찾아 디지털 고용플랫폼 고용24와 AI 고용서비스를 집중 홍보하고 있다.

지난 2일부터 3일까지 부산에서 열린 '2026 항공산업 커리어 엑스포 in 부산'에서도 전용 부스를 마련해 취업확률모델 등 디지털 고용서비스 체험 기회를 제공했다.

취업확률모델은 고용정보원이 노동시장 빅데이터를 바탕으로 구직자의 조건별 취업 성공 가능성을 진단하는 서비스다. 취업 경쟁력을 높이기 위한 맞춤 컨설팅도 이뤄진다.

이창수 고용정보원 원장은 "디지털 대전환 시대에 발맞춰 구직자들이 체감할 수 있는 첨단 AI 고용서비스를 지속해서 고도화하고 있다"며 "앞으로도 현장 구직자와의 접점을 넓혀 고용정보원의 유용한 데이터 기반 서비스들이 실질적인 취업 성공으로 이어질 수 있도록 적극 알리겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com