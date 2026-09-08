서울시, 전통시장·골목형 상점가 61곳서 농축수산물 등 최대 30% 할인

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

42곳은 구매금액 최대 30% 온누리상품권 추가 환급 혜택 제공

투호·윷놀이·송편 만들기·클래식 공연 등 시장별 한가위 행사

27일까지 전통시장 73곳 주변 주·정차 허용...시설 안전 점검도

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 추석을 맞아 전통시장과 골목형 상점가 61곳에서 성수품과 농축수산물 등을 최대 30% 할인하는 '2026 추석 명절 특별 이벤트'를 진행한다고 8일 밝혔다.

61곳 중 42곳에서는 시장별 최대 30% 할인에 더해 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급한다. 조건에 따라 할인과 환급을 합쳐 최대 60% 가까운 혜택을 받을 수 있는 것이다.

서울시청 전경 [뉴스핌DB]

서울시는 시장별로 추석을 맞아 다양한 체험·문화행사를 마련했다. 강남구 도곡시장에서는 투호와 제기차기 등 민속놀이 체험을 진행한다. 강동구 고분다리전통시장에서는 고객 장기자랑 행사를 연다. 강서구 화곡중앙시장에서는 구매 고객을 대상으로 만두 빚기 체험을 운영한다.

금천구 대명여울빛거리에서는 클래식 공연, 송편 만들기, 페이스페인팅 체험을 진행한다. 종로구 통인시장에서는 '꽝 없는 요술행주' 경품 뽑기 행사를 진행한다.

서울시는 해양수산부·농림축산식품부와 함께 오는 16일부터 20일까지 시내 수산물시장 44곳과 농축산물시장 49곳에서도 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급하는 행사를 진행한다.

추석 명절을 앞두고 서울사랑상품권도 발행할 예정이다. 발행 일정과 규모, 구매 방법 등은 추후 공개한다.

전통시장 이용객의 교통 편의를 위해 오는 27일까지 전통시장 주변 무료 주정차 허용 대상을 지난 설 71곳에서 73곳으로 확대한다. 시장별 운영 기간과 허용 시간은 서울시 누리집에서 확인할 수 있다.

안전관리도 강화한다. 서울시는 지난달 24일부터 오는 11일까지 전통시장 254곳을 대상으로 전기·가스·소방 등 주요 시설에 대한 안전 점검을 진행하고 있다. 자치구·시장상인회와 함께 방문객이 몰리는 시간대에 지원 인력을 배치한다. 소방서·경찰서 등과 비상 연락망을 구축한다.

박경환 서울시 민생노동국장은 "추석을 앞두고 장보기 부담을 느끼는 시민들은 비용을 덜고, 전통시장과 골목상권에는 소비 활력이 더해질 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며 "가까운 전통시장에서 신선한 성수품을 알뜰하게 마련하고 가족과 함께 명절 분위기도 즐기시길 바란다"고 말했다.

blue99@newspim.com