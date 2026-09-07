안양시의회 복지환경위, 초등 돌봄 현장 점검...애로사항 청취

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종사자 처우·프로그램·안전관리 등 센터 운영 발전 방안 논의

김보영 위원장 "학교 밖 시간 지역사회가 책임, 초등 돌봄 빈틈 채울 것"

의회 차원서 현장 의견 반영 및 돌봄 서비스 질 향상 위한 소통 지속 추진

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시의회 복지환경위원회는 7일 안양시의회 시민토론방에서 안양시다함께돌봄센터연합회와 간담회를 열고 초등 돌봄 현장의 목소리를 청취했다고 밝혔다.

안양시다함께돌봄센터연합회 간담회. [사진=안양시의회]

의회에 따르면 이날 간담회에는 복지환경위원회 위원들과 다함께돌봄센터장들이 참석해 종사자 처우 개선과 맞춤형 프로그램 운영 그리고 시설 안전관리 등 센터 운영 전반에 관한 개선 의견을 나누고 실질적인 반영 방안을 논의했다.

위원들은 지역 내 촘촘한 돌봄 체계 구축의 필요성에 공감하며 집행부 관련 부서와 협력해 돌봄 서비스의 질을 높이기 위한 방안을 지속해서 마련해 나가기로 뜻을 모았다.

김보영 위원장은 "부모가 안심하고 직장에 전념하려면 방과 후 시간을 지역사회가 함께 책임져야 한다"며 "현장의 생생한 목소리를 바탕으로 초등 돌봄의 사각지대를 해소하는 데 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

한편 다함께돌봄센터는 만 6~12세 초등학생을 대상으로 방과 후 돌봄 및 학습 지도와 특화 프로그램을 제공하는 사회복지 시설로 지역사회 중심의 초등 돌봄 사각지대 해소를 위해 운영되고 있다

1141world@newspim.com