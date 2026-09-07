안양시의회 복지환경위, 초등 돌봄 현장 점검...애로사항 청취

AI 핵심 요약beta
- 안양시의회 복지환경위원회가 7일 돌봄 현장 간담회를 열었다
- 다함께돌봄센터 종사자 처우와 운영 개선안을 논의했다
- 의회는 초등 돌봄 사각지대 해소 지원을 약속했다
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김보영 위원장 "학교 밖 시간 지역사회가 책임, 초등 돌봄 빈틈 채울 것"
의회 차원서 현장 의견 반영 및 돌봄 서비스 질 향상 위한 소통 지속 추진
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시의회 복지환경위원회는 7일 안양시의회 시민토론방에서 안양시다함께돌봄센터연합회와 간담회를 열고 초등 돌봄 현장의 목소리를 청취했다고 밝혔다.
의회에 따르면 이날 간담회에는 복지환경위원회 위원들과 다함께돌봄센터장들이 참석해 종사자 처우 개선과 맞춤형 프로그램 운영 그리고 시설 안전관리 등 센터 운영 전반에 관한 개선 의견을 나누고 실질적인 반영 방안을 논의했다.
위원들은 지역 내 촘촘한 돌봄 체계 구축의 필요성에 공감하며 집행부 관련 부서와 협력해 돌봄 서비스의 질을 높이기 위한 방안을 지속해서 마련해 나가기로 뜻을 모았다.
김보영 위원장은 "부모가 안심하고 직장에 전념하려면 방과 후 시간을 지역사회가 함께 책임져야 한다"며 "현장의 생생한 목소리를 바탕으로 초등 돌봄의 사각지대를 해소하는 데 의회 차원의 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
한편 다함께돌봄센터는 만 6~12세 초등학생을 대상으로 방과 후 돌봄 및 학습 지도와 특화 프로그램을 제공하는 사회복지 시설로 지역사회 중심의 초등 돌봄 사각지대 해소를 위해 운영되고 있다
1141world@newspim.com