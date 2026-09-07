오세훈, 하노이 인민위원장 면담…도시 교류·협력 확대 방안 논의

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7일 서울시청 집무실서 면담 진행...친선결연 30주년 기념

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 7일 부 다이 탕(Vu Dai Thang) 하노이 인민위원장과 만나 첨단기술, 경제, 문화 등 다양한 분야에서 양 도시 간 협력을 확대하기로 했다.

오 시장은 이날 오후 서울시청 집무실에서 부 다이 탕 인민위원장과 만나 서울과 하노이 간 교류·협력 확대 방안을 논의했다.

오세훈 서울시장이 지난 1일 오전 서울 송파구 잠실르엘 미리내집을 방문해 주거시설을 점검했다. [사진 = 뉴스핌DB]

이번 면담은 서울과 하노이의 친선결연 30주년을 맞아 마련됐다. 양측은 외국인 투자 유치와 첨단기술·디지털 정책을 공유하고 변화된 환경에 맞춘 실질적인 협력 방안을 모색했다.

부 다이 탕 인민위원장은 인공지능(AI) 등 첨단기술을 비롯해 경제와 도시계획, 문화, 관광 등 다양한 분야에서 교류를 강화하고 새로운 협력체계를 구축해 나갈 것을 제안했다.

오 시장은 "현재 유학생 등 많은 베트남 국민들이 서울에서 생활하고 있는 만큼 양국의 문화·인적 교류를 강화하고 서울시의 다양한 정책을 적극적으로 공유하겠다"고 말했다.

이어 "지난 30년간 쌓아온 신뢰를 바탕으로 서울과 하노이의 기업과 인재가 더 많은 기회를 찾을 수 있기를 바란다"며 "첨단기술과 혁신 분야를 중심으로 실질적인 협력을 열어가겠다"고 덧붙였다.

blue99@newspim.com