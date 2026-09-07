보성 공룡골격 화석 천연기념물 지정…학술가치 재조명

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한반도 최초 조각류 골격화석 국가유산 인정…유네스코 등재 추진에도 탄력

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군에서 발굴된 한반도 최초의 조각류 공룡 골격화석이 천연기념물로 지정되며 보성의 백악기 고생물 연구 가치가 다시 주목받고 있다.

보성군은 7일 득량면 비봉리에서 발견된 '보성 조각류 공룡(코리아노사우루스 보성엔시스) 골격화석'이 국가유산청의 심사를 거쳐 천연기념물로 지정됐다고 밝혔다.

이번 화석은 한반도에서 처음 확인된 조각류 공룡 골격으로 산출 위치와 발굴 과정이 명확하게 기록된 국내 유일의 공룡 골격이라는 점에서 높은 학술적 가치를 인정받았다.

보성 조각류 공룡 골격화석 완모식표본. [사진=보성군] 2026.09.07 chadol999@newspim.com

조각류는 오리주둥이공룡 등을 포함하는 초식공룡 분류군이다. 코리아노사우루스 보성엔시스는 후기 백악기 한반도에 살았던 공룡으로 당시 공룡의 생태와 진화 양상을 규명하는 핵심 자료로 평가된다.

화석은 2000년부터 2004년까지 진행된 '보성 비봉리 공룡알 화석산지' 학술조사에서 발굴됐다. 2003년 조사 당시 왼쪽 어깨뼈와 등뼈 및 갈비뼈 등이 확인됐으며 현재 전남대학교 한국공룡연구센터에서 보관·연구 중이다.

'코리아노사우루스 보성엔시스'는 2010년 독일 지질고생물학술지에 연구 결과가 게재되며 국제 학계에 학명이 공식 등록됐다. 특히 백악기 후기 오로드로메우스아과에 속하는 초식공룡으로 아시아에서는 매우 드문 사례다. 아시아와 북아메리카 사이 공룡의 이동과 진화 경로를 밝히는 중요한 증거로 꼽힌다.

군 관계자는 "비봉리 공룡알 화석산지에 이어 골격화석까지 천연기념물로 지정돼 보성이 세계적인 백악기 고생물 연구 중심지로 자리매김하게 됐다"며 "보존 관리 체계를 강화하고 비봉공룡공원 등과 연계해 교육·관광 자원으로 활용하겠다"고 말했다.

보성군은 여수시와 화순군 및 해남군 그리고 전남도와 함께 남해안 공룡화석지의 유네스코 세계유산 등재도 추진하고 있다. 지난달 5일 관련 업무협약을 체결한 가운데 이번 천연기념물 지정이 세계유산 등재 추진에도 긍정적인 동력이 될 것으로 전망된다.

chadol999@newspim.com