신한대학교, 바둑콘텐츠학과 신설…수시 원서 접수

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 신한대학교는 2027학년도에 바둑콘텐츠학과를 신설하고 신입생을 모집한다고 7일 밝혔다. 신설 학과 첫해인 2027학년도 수시 모집에서 바둑콘텐츠학과 선발 인원은 19명이며 원서 접수 기간은 7일부터 11일까지이다.

신한대학교 전경. [사진=신한대학교]

대학교에 따르면 이번에 신설되는 바둑콘텐츠학과는 바둑을 중심으로 인공지능(AI), 디지털 미디어, 교육, 문화 등을 유기적으로 연결해 창의적인 아이디어를 콘텐츠로 구현하는 미래형 융합 교육을 실현한다.

이를 통해 학생들은 바둑을 새로운 시각으로 재해석하고 급변하는 콘텐츠 산업 환경에 능동적으로 대응할 수 있는 실무 역량을 키우도록 한다는 계획이다.

아울러 바둑의 문화적 가치를 세계와 공유할 수 있는 글로벌 소통 역량을 갖춘 전문가 양성을 교육 목표로 한다고 설명했다.

바둑콘텐츠학과 김채림 교수는 "바둑콘텐츠학과는 단순히 바둑을 연구하는 학과가 아니라 바둑을 중심으로 다양한 학문과 산업을 연결해 새로운 가치를 창출하는 미래형 학과"라며 "K-바둑 문화를 세계에 알리고 소통할 수 있는 글로벌 인재를 양성하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com