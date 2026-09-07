신용한 충북지사 "2차 공공기관 이전, 충북에 우선 배치해야"

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시장형 공기업·대형 공공기관 유치 전략 마련 주문

7대 SEED 프로젝트 연계 사업도 선점 강조

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사가 정부의 2차 공공기관 이전을 앞두고 충북 유치를 위한 총력 대응을 주문했다.

신 지사는 7일 도청 확대간부회의에서 "충북이 새로운 성장동력을 확보할 수 있도록 도와 시군, 유관기관이 모든 역량을 결집해야 한다"고 말했다.

월간 확대간부회의 주재하는 신용한 충북지사. [사진=충북도] 2026.09.07 baek3413@newspim.com

그는 "충북은 1차 공공기관 이전 당시 시장형 공기업이나 대형 준정부기관을 배정받지 못했다"며 "충북혁신도시의 기능과 지역 산업 기반을 강화할 수 있는 유치 전략을 마련하고 기관별 맞춤형 활동을 적극 전개하라"고 지시했다.

정부의 '7대 SEED 프로젝트'에 대해서도 충북 산업과 연계한 선제적 사업 발굴을 강조했다.

7대 SEED 프로젝트는 SMR·핵융합·재생에너지·양자·우주항공·첨단바이오·첨단 공급망 등 미래 전략기술을 육성하는 국가 프로젝트다.

신 지사는 "충북이 강점을 가진 첨단바이오와 반도체·이차전지뿐 아니라 에너지·양자·우주항공 분야까지 연계 가능성을 폭넓게 검토해야 한다"고 말했다.

이어 "2027년도 정부예산안에 대해서는 국립산림치유원과 중부고속도로 확장 등 정부안에 반영되지 않은 사업을 국회 심사 과정에서 추가 반영하도록 총력을 다하라"고 당부했다.

baek3413@newspim.com