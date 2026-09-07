李在明马克龙共同出席卢米埃尔峰会 两国各投资5亿欧元支持影视产业

纽斯频通讯社尼斯9月7日电 正在法国进行国事访问的韩国总统李在明当地时间7日在法国南部圣保罗·德·旺斯与法国总统埃马纽埃尔·马克龙共同出席国际电影及视听峰会"卢米埃尔峰会"。

图为韩国总统李在明（右）与法国总统马克龙合影。【图片=青瓦台提供】

总统府青瓦台发言人姜由桢当天通过书面简报介绍了相关行程。据介绍，来自世界各国的文化部长、国际组织人士、影视行业专家以及导演、演员等创作者约200人参加本次峰会。

李在明在开幕致辞中提出应对影视行业环境变化的相关议题，并与马克龙共同宣布"全球影视行业投资合作倡议"。

根据倡议，韩法两国将从2027年起5年内分别向本国影视业投资5亿欧元（约合人民币39亿元），两国合计投资规模为10亿欧元。

这一倡议简称"卢米埃尔伙伴关系"。韩国文化体育观光部于今年6月17日向法国文化部提出推进该倡议，法方于8月27日表示同意，双方将通过两国首脑共同声明正式宣布这一倡议。

根据相关安排，参与国将通过各自独立基金优先支持本国内容企业，并进一步通过联合制作等方式扩大合作。

韩法计划首先建立双边合作示范模式，随后逐步扩大参与范围，邀请认同文化多样性的政府和民间合作伙伴加入，推动形成分阶段、开放式的国际合作机制。双方还将成立由相关机构组成的运营协商机制，负责讨论和支持倡议落实。

姜由桢表示，希望通过扩大对韩国影视业投资，为创作生态注入活力，并推动韩国内容海外市场进一步多元化。

开幕活动后，李在明与受邀参加峰会的韩国导演、演员等创作者举行座谈会，听取他们对韩国内容成功经验以及产业实际需求的意见。

座谈会结束后，李在明和夫人金惠景将与马克龙夫妇及峰会与会人士共同出席午宴。李在明计划向致力于推动电影及视听产业发展的与会人士表示敬意，并呼吁不同文化背景的参与者加强合作，共同推动视听产业发展。

正式午餐后，李在明将主持电影及视听产业圆桌会议。与会人士将围绕地区和全球各方开展可持续、互利共赢合作，进一步丰富全球文化产业等议题讨论。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社