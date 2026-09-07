대전 중구의회, 행정사무감사 계획·조례안 등 19건 의결

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8~9일 제1회 추경안 예비심사…민생·지역 현안 집중 점검

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 중구의회가 올해 행정사무감사 계획을 확정하고 조례안 등 주요 안건 19건을 의결했다. 오는 8일부터는 제1회 추가경정예산안 예비심사에 들어가 민생과 지역 현안 관련 사업을 점검한다.

중구의회는 7일 제275회 제1차 정례회 제2차 본회의를 열고 2026년도 행정사무감사 계획서 승인의 건과 조례안·동의안 등 안건을 처리했다고 밝혔다.

대전 중구의회가 7일 제275회 제1차 정례회 제2차 본회의를 열고 행정사무감사 계획서 승인의 건과 조례안·동의안 등 19건을 처리했다. [사진=대전 중구의회] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

주요 의결 안건으로는 '대전광역시 중구의회 의정모니터단 구성 및 운영 조례안', '대전광역시 중구 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부개정조례안', '대전광역시 중구 행정기구 설치 조례 전부개정조례안' 등이 포함됐다.

각 상임위원회는 안건 심사 과정에서 조례안과 동의안의 필요성과 타당성, 구민 생활에 미치는 영향 등을 살피고 지역 현안 해결과 주민 복리 증진에 실질적으로 기여할 수 있는지를 중점적으로 검토했다.

이진웅 의원은 5분 자유발언을 통해 중구가 추진 중인 조직개편과 시간선택제임기제공무원 증원 계획에 대한 우려를 제기하고 집행부에 명확한 추진 근거와 투명한 설명을 요구했다.

중구의회는 오는 8~9일 각 상임위원회별로 2026년도 제1회 추가경정예산안과 기금운용계획 변경안에 대한 예비심사를 진행한다.

추경예산안 심사에서는 사업별 필요성과 시급성, 예산 편성의 적정성 등을 따져보고 한정된 재원이 구민 생활 안정과 지역 현안 해결을 위해 효율적으로 편성됐는지를 집중적으로 살필 예정이다.

오는 11일에는 제3차 본회의를 열어 구정질문과 답변을 진행한다. 지역 주요 현안과 구정 전반에 대한 집행부의 정책 추진 방향을 점검할 계획이다.

윤원옥 의장은 "한정된 재원이 꼭 필요한 곳에 효율적으로 쓰이고 구민이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 민생을 최우선에 두고 책임 있는 의정활동을 펼치겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com