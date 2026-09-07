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대전 서구의회, 제299회 정례회 개회...추경·결산 등 심사

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  • 대전 서구의회가 7일 제299회 정례회를 열었다.
  • 2025회계연도 결산과 2026년 추경안을 심사했다.
  • 5건 건의안·5분 발언으로 지역현안을 논의했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1차 정례회서 도로시설물 안전관리 강화 등 5건 채택

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 서구의회가 7일 제299회 제1차 정례회를 열고 2025회계연도 결산과 2026년 제2회 추가경정예산안 등 주요 안건 심사에 들어갔다.

서구의회에 따르면 오는 22일까지 이어지는 이번 정례회에서는 예산·결산 심사와 함께 행정사무감사계획 승인, 조례 제·개정안 등을 다루며 구정 전반을 점검한다.

대전 서구의회가 7일 제299회 제1차 정례회를 열고 오는 22일까지 의사 일정에 들어갔다. [사진=대전 서구의회] 2026.09.07 vincent977@newspim.com

첫날 본회의에서는 지역 현안과 주민 생활과 관련된 5건의 건의안이 채택됐다.

이원배 의원은 노인복지시설 어르신 송영차량 표시제 도입을 건의했으며 함미정 의원은 기후변화 시대에 대비한 중앙분리대 등 도로시설물 안전관리 강화를 촉구했다.

오세길 의원은 건설현장 감독·건설사업관리 인력에 대한 산업재해 보호 강화를 요구했고 박순호 의원은 장태산 개척자인 고(故) 임창봉 선생의 기록물을 전시할 공간 조성을 제안했다. 정홍근 의원은 대전시 농민공익수당 시행을 촉구했다.

지역 현안과 정책 대안을 제시하는 5분 자유발언도 이어졌다.

김태민 의원은 사각지대 없는 공공보건을 위한 서구 제2보건소 건립을 제안했으며 최미자 의원은 아동·청소년의 문해력 향상을 위한 독서 프로그램 강화를 제언했다.

최혜연 의원은 4050 중장년층의 재도약을 위한 지원 정책을, 김세원 의원은 식품 사막화 문제 해결을 위한 민관 협력형 이동 점포 도입을 제안했다.

정인화 의원은 폭염 속 이동노동자의 안전한 휴식을 위한 쉼터 조성을 촉구했으며 양유환 의원은 온누리상품권 사용 기반 확대를 통한 지역경제 활성화 방안을 제안했다.

김동성 의원은 생활쓰레기 수거체계 개선을 통한 쾌적한 도시환경 조성을 촉구했고 정능호 의원은 탄방동 행정복지센터 현 청사와 치안센터의 활용 방안을 제시했다.

강정수 의장은 "이번 정례회가 구민의 삶을 세심하게 살피고 서구의 미래를 준비하는 의미 있는 회기가 되기를 바란다"며 "의회에 주어진 책임을 무겁게 새기고 현장에서 답을 찾는 의정활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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