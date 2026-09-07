안성3·1운동기념관, 11~17일 '심광식의 일기장' 체험 이벤트

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성3·1운동기념관이 오는 11일부터 17일까지 한국광복군 창설 86주년을 맞아 안성이 배출한 독립운동가 심광식 지사의 발자취를 미션 수행 방식으로 체험하는 행사를 개최한다.

7일 안성3·1운동기념관에 따르면 이 기간 동안 '심광식의 일기장'이 기획전시실에서 참여형 체험 프로그램으로 운영된다.

안성3·1운동기념관, '심광식의 일기장' 체험 이벤트 안내 홍보물[사진=안성시]

행사는 오는 9월 17일 한국광복군 창설일을 기념해 지역 출신 독립운동가의 숭고한 헌신을 알리기 위해 마련됐다.

조명 대상인 심광식 지사는 안성 출신으로 중국 육군군관학교 낙양분교 한인반을 졸업한 뒤 항일 투쟁에 투신했다. 이후 대한민국임시정부 임시의정원 의원과 한국광복군 총사령부 등에서 활동하며 독립운동의 최전선을 지킨 인물로 평가받고 있다.

프로그램은 관람객이 전시를 관람하며 심 지사의 삶이 담긴 일기장의 빈칸을 채우고 암호표를 활용해 숨겨진 메시지를 해독하는 능동적인 형태로 구성됐다.

기념관 관계자는 "한국광복군 창설을 맞아 지역 독립운동가의 발자취를 다 함께 되새기는 뜻깊은 기회가 되길 바란다"고 전했다.

lsg0025@newspim.com