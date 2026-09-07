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교부금 개편에 '필수경비' 공방…교육부 "충당 가능" vs 교육감협 "못해"

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AI 핵심 요약

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  • 교육감협이 7일 내년 교부금 필수경비 충당 불가를 반박했다
  • 교육부는 교부금 10.1% 증가로 가능하다고 밝혔으나 교육감협은 추경 기준 3.2%라 했다
  • 교육감협은 세입 감소와 의무지출까지 고려한 순재정영향 제시를 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육부 "내년 교부금 10.1%↑…필수경비 충당 가능"
교육감협 "추경 기준 3.2%↑…실질 재정여력 부족"
사후정산 폐지·세입 감소 놓고 재정 산정 충돌

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부가 지방교육재정교부금 개편 이후에도 내년 교부금 증가분으로 인건비와 학교 기본운영비 등 필수경비를 충당할 수 있다고 밝힌 데 대해 시도교육감들이 추경 기준 교부금 증가율과 다른 세입 감소분을 반영하면 불가능하다고 반박했다.

대한민국교육감협의회(교육감협)는 7일 "내년 지방교육재정교부금은 78조9000억원으로 올해 추경 기준 76조4000억원보다 2조4300억원(3.2%) 증가하는 데 그친다"며 "교부금 외 주요 세입 감소와 필수지출 증가까지 고려하면 필수경비를 충분히 충당할 수 없다"고 밝혔다.

대한민국교육감협의회는 15일 전북 전주시 더메이호텔에서 제108회 총회를 가졌다. [사진=교육감협]

교육부는 전날 내년 교육교부금이 78조8718억원으로 올해 본예산 71조6687억원보다 7조2031억원(10.1%) 증가한다며 필수 운영경비를 충당할 수 있다는 내용의 보도참고자료를 배포했다.

교육부는 "공무원 보수 인상률 3.9%와 지방교육재정 세출 가운데 인건비 비중 60%를 적용하면 인건비 인상에 따른 전체 세출 증가 효과는 약 2.3%"라며 "내년 교부금 증가율 10.1%는 이를 웃도는 수준으로 인건비와 학교 기본운영비 등 필수 운영경비를 충당할 수 있다"고 밝혔다.

교육부는 미래대응기금 신설에 따른 추가세수 제외 이후에도 개편안상 교부금이 현행 내국세 연동제를 유지했을 때보다 많다고 설명했다.

2027년 내국세 예산 528조원 가운데 추가세수 158조원을 제외한 내국세 추세치 370조원에 현행 연동 비율 20.79%를 적용하면 교부금은 76조9000억원 수준이다. 반면 개편안에 따른 교부금은 78조9000억원으로 약 2조원 많다는 것이다.

교육부는 올해 추경으로 늘어난 교부금과의 비교는 적절하지 않다고 봤다. 올해 추경은 중동 전쟁에 따른 추가 교부액으로 교육청별 필수 운영경비 편성과 직접 관련이 없다는 것이다.

교육부에 따르면 전쟁 추경에 따른 교부액 가운데 약 2조2000억원(45.7%)은 학교 교육여건 개선 등 시설사업에 활용될 계획이다.

반면 교육감협은 "교육부가 제시한 10.1%는 올해 본예산과 내년 정부안을 비교한 수치일 뿐 현재 추경 기준 교부 규모와 비교한 증가율은 아니다"라며 "올해는 현행 내국세 연동제에 따른 추경으로 교부금이 76조4000억원까지 늘었고, 이를 기준으로 하면 내년 정부안 증가율은 3.2%에 불과하다"고 주장했다.

교육감협은 "올해 보통교부금 추가교부 약 4조5772억원은 교육청이 임의로 확보한 일시 재원이 아니라 실제 내국세 증가분을 법정 비율에 따라 반영한 사후정산의 결과"라며 "개편안에서는 당해연도 실제 내국세 세수 증가분을 교부금에 반영하는 사후정산 기능 자체가 폐지된다"고 밝혔다.

그러면서 "현행 제도에서 발생한 추가교부를 비교에서 빼고 사후정산이 없는 새 제도와 비교하는 것은 기준이 다르다"며 "교부금 증가율만으로 지방교육재정이 충분히 늘어난 것처럼 설명해서는 안 된다"고 지적했다.

교육감협은 "내년에는 고교무상교육 국가 증액교부가 약 2741억원 감소하고 담배소비세분 지방교육세 약 1조6000억원도 교육청 세입에서 제외된다"며 "교부금 증가와 별개로 다른 주요 세입 약 1조8700억원이 줄어든다"고 밝혔다.

이어 "교육청은 인건비뿐 아니라 학교운영비, 급식비, 공공요금, 시설비 상승과 유보통합에 따른 추가·의무 재정 수요까지 부담해야 한다"며 "인건비만 단순 환산한 계산으로 전체 필수경비를 충당할 수 있다고 단정해서는 안 된다"고 강조했다.

정부가 교부금 산식에 학령인구 변화율의 35%를 반영하는 방안에 대해서도 교육감협은 "학령인구가 5% 감소하면 교부금 증가율에서 1.75%포인트, 10% 감소하면 3.5%포인트가 차감된다"며 "학생 수 감소와 교직원 인건비·학교운영비·시설유지비 등 고정비 감소가 반드시 비례하지는 않는다"고 밝혔다.

정근식 대한민국교육감협의회 회장은 "지방교육재정은 교부금 증가율 하나로 판단할 수 없다"며 "정부는 교부금뿐 아니라 국가 이전재원, 지방교육세, 기금, 필수지출을 모두 반영해 시도교육청별 순재정영향을 제시해야 한다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com

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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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