李在明接受法媒专访：将积极推动朝美重启对话

纽斯频通讯社尼斯9月7日电 正在法国进行国事访问的韩国总统李在明当地时间6日接受法国《世界报》书面采访时表示，韩国将在推动朝鲜和美国重启对话中发挥积极作用。

图为12日，韩国总统李在明在青瓦台主持第27次幕僚会议并发表讲话。【图片=青瓦台提供】

李在明说，今年是韩法建交140周年，两国首脑实现互访将成为两国长期积累的友谊迈向未来的重要契机。

韩国与法国今年4月以法国总统马克龙对韩国进行国事访问为契机，将两国关系提升为"全球战略伙伴关系"。

李在明6日至9日访问法国。7日，他将与马克龙共同担任主席，出席在法国南部圣保罗·德·旺斯举行的国际电影及视听峰会"卢米埃尔峰会"。

就马克龙今年4月访韩时提出的"独立国家联盟"构想，李在明强调"共享民主、人权、法治等共同价值的国家间紧密合作"的重要性。李在明同时表示，韩国正努力推进依靠自身力量保护自身，并根据时代和现实需要深化、发展现有同盟。

谈及韩国政府外交方针，李在明表示，韩国将在考虑国家利益、坚持促进地区和平与繁荣原则的同时，灵活应对不断变化的环境并迅速适应。

关于韩美同盟，李在明表示，不认为美国总统特朗普对韩美同盟的可持续性提出质疑。韩国理解特朗普的立场是希望摆脱传统同盟观念、反映时代变化的要求。韩国政府正在增加国防支出，持续扩大必要的核心军事能力，以提高韩国在韩美同盟中的作用和承担的责任。

李在明还表示，韩美同盟正以造船合作、加强全球人工智能（AI）生态系统等为纽带，向"未来型全面战略同盟"发展。

谈及韩日关系，李在明表示，韩国和日本是拥有相同背景和环境的邻国。他以法国和德国实现和解的经历为例指出，两国可以不必等到所有矛盾解决后再开展合作，而是在共同关切领域逐步建立规模虽小但具体的合作。

在韩朝关系方面，李在明表示，长期积累的不信任不可能通过几次接触就在短期内消除。今年光复节讲话中，他提出了基于三项原则的半岛和平共存愿景。

李在明明确表示，希望在推动朝鲜和美国重启对话中发挥积极作用。李在明未明确提及"无核化"，但表示，在这一过程中可以讨论遏制朝鲜核能力的有效措施。

谈及全球经济环境变化，李在明介绍了韩国正在推进的AI、小型模块化反应堆（SMR）、可再生能源和量子技术等尖端技术项目，并表示韩国将保持在尖端产业领域的领先地位，持续培育新的增长动力。

在文化领域，李在明表示，韩国近年来凭借多样的文化内容，已成为能够触达全球民众的新兴文化强国。期待韩法立足各自优势，共同探索让技术发展与人类创造力协调发展的新文化道路。

谈及国内政治，李在明强调防止2024年12月因前总统尹锡悦宣布紧急戒严引发的政治危机再次发生。

李在明说，为强化总统责任并更好地分配权力，有必要推动修宪。此外，李在明提出防止权力垄断和滥用的司法改革，以及在不威胁宪政秩序的前提下积极应对现代和未来战争形态的军事改革构想。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社