韩智库：经济延续改善趋势 AI投资和半导体出口成主要支撑

纽斯频通讯社世宗9月7日电 韩国智库——韩国开发研究院（KDI）7日发布《2026年9月经济动向》报告显示，韩国经济继续保持改善势头，但主要集中在与人工智能（AI）相关投资密切的领域，消费复苏依然较为缓慢。

【插图=AI生成、周钰涵 记者】

KDI说，受国内外AI基础设施投资扩大带动，韩国出口和设备投资保持较高增长，相关制造业生产也持续增加。但由于经济改善尚未充分传导至家庭整体收入，消费改善势头较为缓慢。

数据显示，韩国7月全产业生产同比增长3.1%，虽低于6月4.4%的增速，但高于今年第二季度平均2.9%增速。矿业和制造业生产同比增速由6.0%降至3.6%，但经季节调整后环比增长0.2%。

7月半导体生产同比增长0.8%。与此同时，与AI基础设施投资关联度较高的机械设备、金属加工和电气设备生产分别增长9.6%、6.9%和4.0%。服务业生产增速则由5.4%降至3.5%。

出口方面，韩国8月出口同比增长68.7%。其中，半导体和计算机日均出口额分别增长216.1%和431.2%，钢铁产品和有色金属出口分别增长10.4%和26.7%。

同期进口同比增长22.5%，半导体设备进口大幅增长117.3%。出口增幅高于进口，贸易顺差达347.5亿美元。设备投资继续保持较高增长。韩国7月设备投资同比增长24.9%，高于6月22.5%的增速。

不过，KDI指出，近期设备投资的高增长在一定程度上受到基数效应以及波动较大的运输设备投资影响。7月其他运输设备投资增长83.9%，对整体设备投资增速形成较大拉动。

消费复苏仍显不足。韩国7月零售销售指数同比下降0.8%。其中，耐用品销售下降4.1%。乘用车销售受汽车个别消费税减免结束影响下降2.5%，家电销售下降0.8%，通信设备和计算机销售下降14.2%。

建筑投资低迷态势仍在延续。韩国7月建筑业实际完成额同比下降3.2%。KDI预计，受住房领域低迷和建筑成本上涨影响，建筑投资复苏速度将较为缓慢。

就业方面，韩国7月就业人数同比增加10.8万人，增幅高于6月的6.3万人。但制造业就业人数减少6.8万人，整体就业增幅仍处于较低水平。物价方面，韩国8月消费者价格指数同比上涨3.1%，比7月提高0.3个百分点。

8月韩国石油类产品价格同比上涨14.2%。迪拜原油价格由7月平均每桶76.8美元升至8月的88.8美元。

KDI表示，中东局势不稳定以及围绕美国贸易政策的不确定性仍处于较高水平，外部环境可能对韩国今后的出口和内需复苏形成制约。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社