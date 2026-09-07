전공노 전남본부 "일방적인 부군수 인사교류 중단하라"

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광주청사 앞에서 기자회견 열고 인사 공정성 촉구

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전국공무원노동조합 전남지역본부가 기초 지자체를 존중하는 공정한 인사 원칙을 요구했다.

전공노 전남본부는 7일 전남광주통합특별시 광주청사 앞에서 인사의 공정성 확보를 촉구하는 기자회견을 개최했다. 이 자리에는 광주본부 간부진도 참석해 연대를 이뤘다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전국공무원노동조합 전남지역본부가 7일 광주청사 앞에서 인사의 공정성 확보를 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 2026.09.07 bless4ya@newspim.com

전공노 전남본부는 이 자리에서 성명을 발표하며 시청 간부 공무원이 시·군 부단체장(부시장·부군수)으로 내려가는 인사 교류를 중단하라고 요구했다.

노조는 "부단체장 인사는 기초단체장의 고유 권한이다"며 "일방적인 인사와 불공정한 인사 교류를 중단하고 상호 존중과 형평성에 기반한 인사 원칙을 마련하라"고 했다. 이어 "공정한 인사는 공정한 행정을 만들고 안정된 노동환경은 시민에게 더 나은 서비스로 이어진다"며 "특별시의 성공은 현장에서 일하는 공무원의 헌신 위에서 완성된다"고 강조했다.

또한 "공무원 사이에서는 사무관 파견은 계속되는 것인지, 시·군 인력은 또다시 특별시로 유출되는 것은 아닌지 걱정이 많다"고 전했다.

그러나 노조는 "이런 현실적인 문제를 묻고자 민형배 시장에게 수차례 면담을 요청했으나 돌아온 것은 침묵이었다"고 비판했다. 노조는 "현장의 목소리를 외면하는 행정은 시민의 목소리도 제대로 들을 수 없다"며 "노동을 존중하지 않는 특별시는 결코 성공할 수 없다"고 지적했다.

노조는 민 시장이 참여하는 '상성 노사협의체'를 구성해 정책과 인사, 조직 운영, 노동 조건을 함께 논의하자고 제안했다.

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