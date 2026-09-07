포천시, 12일 '제14회 포천한우축제' 개최

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 오는 12일부터 13일까지 이틀간 포천 한탄강 생태경관단지 특설무대 일원에서 '제14회 포천한우축제'를 개최한다고 7일 밝혔다.

포천시 '제14회 포천한우축제' 홍보물. [사진=포천시]

포천시와 (사)전국한우협회 포천시지부가 주최·주관하는 이번 축제는 포천 축산물의 우수성을 알리고 지역 축산물 소비를 촉진해 지역경제 활성화를 도모하기 위한 취지로 마련됐다. 축제 기간 포천 한우를 중심으로 다양한 먹거리와 체험, 공연 프로그램이 선보인다.

축제의 핵심 프로그램인 포천 한우 할인판매장과 구이구역에서는 품질이 우수한 포천 한우를 합리적인 가격에 구매할 수 있으며 현장에서 직접 구워 맛볼 수 있다. 이와 함께 한돈 시식, 우유·유제품 판매, 계란 시식 등 축종별 시식·판매 행사와 더불어 지역 농특산물 홍보·판매, 축산기자재 전시·판매 등 부대행사도 진행된다.

시는 포천 축산업의 경쟁력을 알리기 위한 프로그램으로 '제14회 포천한우 고급육 경진대회'와 '제2회 포천한우 미경산우 경진대회'를 통해 우수한 포천 한우를 소개하고 한우를 비롯한 각종 축산물과 축산 관련 정보를 시민과 관광객에게 제공할 예정이다.

또한 가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램으로는 한우 사진전, 송아지 먹이주기 체험, 코뚜레 만들기, 어린이 그림 그리기, 계란꾸러미 만들기, 추억 만들기 사진관, 어린이 공기놀이터 등이 운영되며 축제와 연계한 도심 승마체험도 진행해 방문객들에게 색다른 경험을 제공한다. 특설무대에서는 축제 분위기를 더하는 공연과 이벤트가 이어진다.

백영현 포천시장은 "포천한우축제는 시민과 관광객이 우수한 포천 축산물을 직접 맛보고 즐기며 생산자와 소비자가 함께 소통하는 자리"라며 "한탄강의 아름다운 가을 풍경 속에서 맛있는 포천 한우와 다채로운 체험 공연을 함께 즐기며 특별한 추억을 만들길 바란다"고 말했다.

한편 제14회 포천한우축제는 포천시와 (사)전국한우협회 포천시지부가 주최·주관하고 포천시의회, 포천시 축산단체협의회, 포천축산업협동조합, 포천문화관광재단이 후원한다.

asj7376@newspim.com