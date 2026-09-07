韩美日7日起举行"自由之刃"联合军演

纽斯频通讯社首尔9月7日电 韩国、美国、日本7日起在济州岛东南方向公海海域举行年度多领域联合军演"自由之刃"（Freedom Edge），旨在遏制和应对朝鲜核与导弹威胁，提升三国共同应对能力。此次演习持续5天，将于11日结束。

【图片=联参提供】

韩国联合参谋本部（下称联参）7日发布消息说，韩美日三国7日至11日在济州岛东南方向公海海域实施"2026自由之刃"演习。

联参表示，此次演习是在遵守国际法和相关规范的前提下举行的年度防御性演习，旨在提高对朝鲜核与导弹威胁的遏制及应对能力，维护地区和平与稳定。

"自由之刃"是韩美日三国针对朝鲜核与导弹威胁，在海上、空中、网络等多个领域开展的联合演习，主要检验三国部队共同应对能力。演习海域设在济州岛东南方向公海海域，旨在检验三国联合力量在国际法保障航行自由的公海海域开展机动和协同作战的相关程序。

韩国、美国、日本三国主要海上和空中力量将参加此次演习。三国将启用"联合演习指挥组"，对演习全过程实施统一指挥和安全管控。

联参没有公布具体参演舰艇、飞机及详细演习科目。分析称，鉴于应对朝鲜核与导弹威胁是此次演习的核心目标，演习可能涉及导弹预警信息共享、弹道导弹探测与跟踪、海上及空中作战，以及通信、指挥和控制程序训练等内容。

联参表示，三国将通过此次演习加强海上、空中、网络等多个领域的作战能力和共同应对能力，并继续维持稳固、稳定的安全合作关系。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社