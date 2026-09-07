플래티어, 현대리바트몰에 AI 검색 '젠서' 적용

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기존 검색과 병행 운영…API 방식으로 연동

패션·식품 이어 가구·홈리빙으로 적용처 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 버티컬 인공지능(AI)·디지털전환(DX) 솔루션 전문기업 플래티어가 현대리바트가 운영하는 온라인몰 '현대리바트몰'에 AI 기반 검색 서비스를 적용했다.

7일 플래티어는 현대리바트몰 통합검색에 에이전틱 커머스 솔루션 '젠서 서치(genser Search)'를 적용했다고 밝혔다.

현대리바트몰 검색창에는 기존 '일반 검색'과 별도로 'AI 검색' 항목이 마련됐다. 이용자가 AI 검색을 선택한 뒤 문장 형태로 원하는 조건을 입력하면 젠서 서치가 질의의 의미와 맥락을 분석해 상품 검색 결과를 제공한다.

현대리바트몰 통합검색에 적용된 플래티어 '젠서 서치' AI 검색 화면. [사진=플래티어]

젠서 서치는 단순히 키워드 일치 여부를 기준으로 상품을 찾는 대신 AI 에이전트가 이용자의 질문을 분석해 필요한 검색 과정을 수행하도록 설계됐다. 가구처럼 크기와 소재, 관리 편의성 등 여러 조건을 동시에 고려해야 하는 상품군에서 자연어 형태의 검색을 지원한다.

서비스는 응용프로그램 인터페이스(API) 연동 방식으로 적용됐다. 플래티어가 검색 엔진을 API 형태로 제공하고 화면은 고객사가 직접 구성하는 방식이다. 현대리바트몰은 기존 검색 체계를 유지하면서 별도의 AI 검색 채널을 추가했다.

플래티어는 대화형 검색 과정에서 이용자가 어떤 상품을 어떤 조건으로 찾는지에 대한 데이터를 확보할 수 있어 기존 키워드 검색보다 고객의 검색 의도를 구체적으로 파악할 수 있다고 설명했다.

젠서의 적용 영역도 확대되고 있다. 지난 8월 패션·슈즈 커머스 플랫폼 '슈마커플러스'는 '젠서 디스커버리(genser Discovery)'를 도입했으며 국내 식품 이커머스에는 AI 검색엔진에 상품이 인용될 수 있도록 지원하는 '젠서 GEO(genser GEO)'가 적용됐다.

이번 현대리바트몰 적용으로 패션과 식품에 이어 가구·홈리빙 분야까지 젠서의 적용 범위가 넓어졌다.

유민수 플래티어 AI CX 서비스형 소프트웨어(SaaS) 사업본부장은 "가구처럼 따져볼 조건이 많은 카테고리일수록 검색어 하나로 옮겨지지 않는 요구가 많다"며 "젠서가 그 맥락을 따라가며 후보를 좁혀주는 역할을 하게 된다"고 말했다.

이상훈 플래티어 대표는 "에이전틱 검색이 시연 단계를 지나 대형 커머스의 실제 운영 화면 안으로 들어가기 시작했다"며 "확보한 기술 경쟁력이 국내외 도입 성과로 이어지는 구간에 진입한 만큼, 적용처 확대에 속도를 내겠다"고 말했다.

플래티어의 에이전틱 커머스 플랫폼 젠서는 API 형태로 제공되는 '젠서 서치', 사용자 인터페이스(UI)를 함께 제공하는 '젠서 디스커버리', AI 검색엔진에 상품이 인용되도록 지원하는 '젠서 GEO'로 구성된다. SaaS를 기본으로 필요에 따라 구축형으로도 제공한다.

winter1004@newspim.com