농식품부, '2045 농업·농촌' 밑그림…청년농·창업가 50명 머리 맞댔다

기후위기·지역소멸 속 전략 모색

청년농·생산자단체 등 50여명 참여

6월 전담반 구성…국민제안도 반영

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 기후위기와 지역소멸이 농업·농촌의 구조적 과제로 떠오른 가운데 정부가 오는 2045년을 목표로 농업 경쟁력과 농촌 발전, 세대 전환을 아우르는 중장기 전략을 마련한다. 인공지능(AI)과 로봇 등 첨단기술이 가져올 변화와 농촌의 새로운 기회를 함께 살펴보고, 청년농업인과 농촌창업가 등 현장의 의견을 전략에 반영할 계획이다.

농림축산식품부는 7일 서울 명동에서 청년농업인과 농촌창업가, 한국농수산대학교 재학생, 생산자·소비자 단체, 민간 전문가, 새내기 공무원 등 50여명이 참석한 가운데 '2045, 농업·농촌의 미래를 그리다' 타운홀 미팅을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 광복 100주년인 2045년을 목표로 범부처 차원의 중장기 국가발전전략을 준비하는 과정에서 농업·농촌의 미래 비전과 전략을 모색하기 위해 마련됐다. 정부는 지난 5월 국무총리를 위원장으로 하는 '2045전략수립위원회'를 출범시켰다. 기획예산처 장관이 부위원장을 맡고 농식품부 등 관계부처 장관이 위원으로 참여한다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

행사에는 미래 농업·농촌의 주역이 될 청년농업인과 농촌창업가, 2030 청년자문단, 한농대 재학생뿐 아니라 생산자·소비자 단체장과 민간 전문가, 농식품부 소속기관 새내기 공무원 등이 참여했다.

첫 번째 세션에서는 광복 이후 80년간의 농정 성과와 현재 농업·농촌이 직면한 현안을 돌아봤다. 한국농촌경제연구원이 분야별 메가트렌드가 농업·농촌에 미칠 영향을 발표한 뒤 참석자들이 자유롭게 토의했다.

두 번째 세션에서는 국민이 바라는 2045년 농업·농촌의 미래상을 논의했다. 농식품부는 사회경제적 여건 변화 속에서 농업·농촌의 구조적 한계가 심화할 수 있다고 보고 ▲농업 경쟁력 제고 ▲농촌 발전 ▲세대 전환에 중점을 둔 미래 전망과 검토 방향을 제시했다.

참석자들은 혁신적인 미래 농업과 새로운 기회를 창출하는 농촌의 모습을 제안하고 정부와 현장이 해결해야 할 과제도 논의했다. '당신의 선택은?'이라는 참여형 코너에서는 20년 후 바라는 농업·농촌의 미래상을 직접 선택하고 그 의미를 공유했다.

농식품부는 지난 6월부터 중장기 전략 수립 전담반(TF)을 구성해 운영하고 있다. 8월부터는 국민제안 공모전과 2030 청년자문단 아이디어 회의 등을 통해 전문가와 일반 국민, 청년들의 의견을 수렴해 왔다. 앞으로도 다양한 계층의 의견을 전략 수립 과정에 반영할 계획이다.

송미령 농식품부 장관은 "우리 농업․농촌은 기후위기, 지역소멸 등의 위기에 직면해 있지만, AI와 로봇 등의 첨단기술 및 농촌에 대한 국민적 관심 등 기회가 함께 공존하는 큰 변화의 갈림길 위에 서 있다"며 "오늘 제시된 의견 등을 토대로 농업․농촌 중장기 전략을 수립해 20년 후 미래 세대에게 경쟁력 있는 농업과 활력 있는 농촌을 물려줄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com