삼성물산 GLXY, 신세계百 센텀시티·강남점에 'GLXY 스튜디오' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산 GLXY가 7일 신세계百 두 곳에 새 매장을 열었다.
- 센텀시티점은 1일 리뉴얼, 강남점은 4일 신규 개점했다.
- 절제된 프리미엄 콘셉트로 대표 라인과 글로벌 브랜드를 선보였다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성물산 패션부문의 남성 캐주얼 브랜드 GLXY가 브랜드 정체성에 감각적인 큐레이션을 결합한 새로운 매장 'GLXY 스튜디오'를 부산 해운대구 신세계백화점 센텀시티점과 서울 서초구 신세계백화점 강남점에 잇달아 오픈했다고 7일 밝혔다.
GLXY는 지난 1일 신세계백화점 센텀시티점 5층 매장(약 16평, 53㎡)을 'GLXY 스튜디오'로 리뉴얼 오픈한 데 이어, 4일에는 신세계백화점 강남점 7층에 신규 매장(약 10평, 32㎡)을 개점했다. 공간 콘셉트는 '절제된 프리미엄'으로, 장식을 최소화하고 금속과 목재를 조화롭게 활용했다.
매장에서는 네 가지 핏(G·L·X·Y)의 팬츠와 'D.TOUR(디 투어) 아우터', '테크 니트' 등 GLXY 대표 라인업을 선보인다. 'G핏 팬츠'는 지난 7월 1일부터 8월 31일까지 매출이 전년 동기 대비 109% 증가했다. 이와 함께 '오어슬로우', '골드윈', '피레넥스' 등 글로벌 브랜드도 함께 제안한다.
삼성물산 패션부문 GLXY 관계자는 "GLXY 스튜디오는 브랜드의 헤리티지와 상품 경쟁력에 글로벌 감각을 더해 보다 폭넓은 스타일링을 경험할 수 있는 공간"이라며 "차별화된 쇼핑 경험을 통해 기존 고객 만족은 물론, 신규 고객층도 적극 확대해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com