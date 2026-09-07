韩国出口额提前创历史新高 年内有望达1万亿美元

纽斯频通讯社世宗9月7日电 最新数据显示，今年截至9月初，韩国出口额已达7094亿美元，提前超过去年全年7093亿美元的出口额，创历史最高纪录。

资料图。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国产业通商部消息，今年韩国出口额达到7094亿美元，比去年全年出口额提前117天、仅用248天实现突破，全年出口额达到1万亿美元的目标已近在眼前。

政府表示，尽管面临中东局势等外部环境变化，今年韩国出口仍以半导体为主要增长动力，各主要出口品类总体保持增长。

从月度数据来看，今年1月以来，韩国每月出口额均创下历年同期最高纪录。6月，韩国单月出口额首次突破1000亿美元，月度出口额连续刷新纪录。

从产品类别看，今年1月至8月，韩国半导体出口额达2812亿美元，同比增长约2.7倍，占同期韩国出口总额的40.6%。此外，计算机周边设备出口同比增长262.2%，石油产品出口增长40.7%，无线通信设备出口增长28.1%，船舶出口增长12.4%。

从出口目的地看，受中东局势影响，今年韩国对中东出口同比下降9.8%。与此同时，对主要出口市场的出口继续保持增长，其中对中国出口增长76.1%，对美国出口增长57.0%，对越南出口增长57.7%。对中国香港、中国台湾和马来西亚出口分别增长170.7%、61.3%和95.4%，其他地区出口也实现较大幅度增长。

产业通商部表示，在主要国家加强贸易保护主义、全球供应链重组等因素导致贸易环境存在不确定性的情况下，若当前稳健的出口增长势头能够持续，韩国有望今年首次实现全年出口额达到1万亿美元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社