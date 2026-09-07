李在明抵达法国尼斯开启国事访问行程

纽斯频通讯社尼斯9月7日电 韩国总统李在明当地时间6日抵达法国尼斯，开启对法国的国事访问。访问期间，李在明将出席国际电影及视听峰会"卢米埃尔峰会"，并与法国总统埃马纽埃尔·马克龙举行首脑会谈。

图为韩国总统李在明携夫人金惠景16日下午前往京畿道城南市首尔机场，启程加拿大出席七国集团（G7）峰会。【图片=总统办公室提供】

李在明乘韩国空军一号专机于当地时间6日下午5时5分抵达尼斯蔚蓝海岸机场。法国政府官员、韩国驻法国大使馆工作人员等在机场接机。

根据行程，李在明将于7日同马克龙共同出席"卢米埃尔峰会"并担任共同主席。预计来自50多个国家的电影、广播、视听及游戏产业企业负责人和政策决策者、政治领导人及文化艺术界人士等约190人参会。

总统府青瓦台表示，此次峰会将围绕全球电影及视听产业未来发展等议题展开讨论，并有望为韩国内容产业及韩国企业拓展欧洲和全球市场创造更多机会。

8日至9日，李在明将在巴黎参加国事访问期间的双边活动。8日，他将前往凯旋门向无名烈士墓敬献花圈，并出席法国政府举行的欢迎仪式。

随后，李在明将在爱丽舍宫与马克龙举行单独午餐会。午餐会后，两国代表团将举行扩大形式的首脑会谈。

李在明还将参加韩法商业圆桌会议，约20家两国企业参加。当晚，马克龙夫妇将在爱丽舍宫举行国宴。

9日，李在明将会见法国国民议会议长娅埃尔·布朗-皮韦，参加旅法韩国同胞午餐座谈会，并会见经济合作与发展组织（OECD）秘书长马蒂亚斯·科尔曼。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社