[MLB] 김하성 2G 연속 침묵, 이정후·송성문 결장...오타니 부상자 등록 전망

AI 핵심 요약beta
- 김하성이 6일 필라델피아전서 3타수 무안타를 기록했다.
- 이정후는 메츠전 결장했고 샌프란시스코는 9-5로 이겼다.
- 오타니 쇼헤이는 3경기 연속 선발 제외됐다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 활약하는 애틀랜타 내야수 김하성이 2경기 연속 침묵했다.
김하성은 6일(한국시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스뱅크 파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 필라델피아에 유격수, 9번타자로 선발 출전했으나, 3타수 무안타를 기록했다.
시즌 타율은 0.113(97타수 11안타)으로 내려갔다. 김하성은 2회 내야 땅볼, 5회와 7회에는 삼진 아웃되며 아쉬웠다.
수비에서는 4회말 2사 1, 3루에서 알렉 봄의 강한 타구를 다이빙 캐치한 후 2루에 송구해 이닝을 끝내 실점을 막았다. 5회말에는 선두타자 데릭 힐의 타구를 부드럽게 처리하며 수비 능력을 뽐냈다. 애틀랜타는 필라델피아에 2-4로 패했다.
최근 타격 슬럼프에 빠진 샌프란시스코 외야수 이정후는 뉴욕 메츠와 원정 경기에 결장했다.
이정후는 최근 5경기에서 타율 0.063(21타수 1안타)으로 주춤했고, 3할이 넘었던 시즌 타율은 0.280(492타수 138안타)까지 내려갔다. 샌프란시스코는 홈런 6개를 몰아친 타선을 앞세워 메츠에 9-5로 승리했다.
샌디에이고 내야수 송성문은 뉴욕 양키스와 홈경기를 벤치에서 지켜봤다. 샌디에이고는 양키스에 1-5로 패했다.
한편 LA 다저스 슈퍼스타 오타니 쇼헤이는 3경기 연속 선발 라인업에서 제외됐다. 메이저리그 공식 홈페이지 엘엘비닷컴(MLB.com)은 이날 다저스가 왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근, 목 부상에 시달리는 오타니의 부상자명단(IL) 등재를 고민하고 있다고 전했다.
올 시즌 오타니는 투수와 타자를 동시에 소화했다. 타격에서 타율 0.279, 30홈런, OPS(출루율+장타율) 0.906을 기록 중이다. 마운드에서는 14경기에 선발 등판해 8승 2패 평균자책점 1.79를 남겼다.
다만 오타니는 왼쪽 무릎 통증의 여파로 지난 7월 4일 이후 투수 등판 기록이 없다. 설상가상 오른쪽 이두근과 목 통증 탓에 최근 타격감도 좋지 않다.
football1229@newspim.com