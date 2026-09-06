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경남도, 기초연금 신청 안내 체계 강화…어르신 혜택 누락 방지 조치

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  • 경남도가 6일 기초연금 신청 안내를 강화했다.
  • 국민연금공단·시군·읍면동과 이중 안내 체계를 구축했다.
  • 신청 시기 놓친 어르신 피해를 줄이겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국민연금공단과 지자체 협력 안내체계
2027년 소득 하위 30% 추가 지원 확대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 65세 앞둔 어르신이 생일을 한 달 남겨두고도 자신의 기초연금 신청 가능 시점을 모르는 경우가 여전히 적지 않다. 경남도가 국민연금공단, 시군·읍면동과 함께 이 같은 빈틈을 줄이기 위한 이중 안내 체계 구축에 나섰다.

경남도가 기초연금 대상 어르신들이 제도를 알지 못하거나 신청 시기를 놓쳐 혜택을 받지 못하는 일이 없도록 국민연금공단, 시군·읍면동과 연계해 기초연금 신청 안내를 강화한다. 사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

도는 기초연금 대상 어르신이 제도를 몰라 신청하지 못하거나, 신청 시기를 놓쳐 혜택을 받지 못하는 사례를 막기 위해 국민연금공단과 시군·읍면동을 연계한 기초연금 신청 안내를 강화한다고 6일 밝혔다.

기초연금은 만 65세 이상 어르신 중 소득인정액이 선정기준액 이하인 경우 지급되는 제도다. 대상자라 하더라도 본인이 직접 신청해야만 받을 수 있어 사전에 신청 시기와 방법을 확인하는 것이 필요하다.

현재 국민연금공단은 만 65세가 되는 어르신을 대상으로 생일이 속한 달의 2개월 전부터 우편과 모바일로 기초연금 신청 가능 시기와 방법을 안내하고 있다. 경남도는 이 사전 안내에 맞춰 도와 시군, 읍면동에서도 대상자에게 신청을 재차 안내하는 체계를 마련해 신청 누락 사례를 줄인다는 방침이다.

기초연금은 주소지와 관계없이 전국 읍면동 주민센터와 행정복지센터, 국민연금공단 지사에서 신청할 수 있다. 올해 만 65세가 되는 어르신은 생일이 속한 달의 한 달 전부터 신청이 가능하다.

예를 들어 1961년 10월생 어르신은 2026년 9월 1일부터 기초연금을 신청할 수 있고, 선정 기준을 충족하면 10월분부터 급여를 받게 된다.

도는 정부가 지난 7월부터 시행한 '수급희망 이력관리 신청간주제도'에 대한 안내도 함께 강화한다.

이 제도는 기초연금을 신청하면서 수급희망 이력관리를 함께 신청한 어르신이 선정기준액 초과 등으로 탈락하더라도 이후 5년간 매년 수급 가능 여부를 조사해 수급 가능성이 확인되면 별도 재신청 없이 기존 신청 정보를 활용해 기초연금 수급 여부를 결정하는 방식이다.

기초연금 보장은 2027년부터 더 넓어진다. 관련 법령 개정으로 소득 하위 30% 어르신에게 월 3만 원이 추가 지급되고 저소득 부부가구의 부부감액률은 현행 20%에서 10%로 완화된다. 그간 지급 대상에서 제외됐던 공무원연금 등 직역연금 수급자와 그 배우자 중 소득 하위 45% 이하 어르신도 기초연금 지급 대상에 포함돼 저소득층 노후소득 보장이 확대된다.

올해 7월 말 기준 경남지역 65세 이상 어르신은 77만 3487명이며 이 가운데 54만 8,145명이 기초연금을 받고 있어 수급률은 70.8%다. 도는 2024년과 2025년 2년 연속으로 기초연금 사업 유공 지자체에 선정돼 제도 운영의 안정성과 행정 성과를 인정받고 있다.

도는 앞으로도 국민연금공단, 시군, 읍면동과 협력해 기초연금 신청 대상자에 대한 사전 안내를 계속 강화할 계획이다. 신청 시기와 방법, 수급희망 이력관리 제도 등을 체계적으로 알려 제도를 몰라서 혜택을 받지 못하는 어르신이 발생하지 않도록 한다는 방침이다.

news2349@newspim.com

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정부·軍, 호르무즈 파병 실무 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 정부와 군(軍)이 호르무즈 해협에 해군 군수지원함, P-8A 포세이돈 해상초계기, 폭발물처리(EOD) 전력 등을 파견하는 방안을 놓고 구체적인 실무 준비에 착수한 것으로 알려졌다. 실제 파병이 성사될 경우 2004년 자이툰부대 이라크 파병 이후 22년 만의 미국 요청에 따른 해외 파병이 될 전망이다. 다만 청와대는 "관련된 사안은 결정된 바 없다"며 "최종 결정 단계는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 지난해 10월 1일 오전 경기 성남시 서울공항에서 열린 '건군 76주년 국군의 날 기념식'에서 해군 해상초계기(P-8A)가 전투기 호위를 받으며 비행하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆국방부 "호르무즈 파병, 구체적 준비하고 있다"  복수의 군·정부 소식통에 따르면 합참과 해군은 지난달부터 호르무즈 해협 파병에 대비해 투입 전력과 작전 임무, 현지 기항지와 작전기지, 군수지원 계획을 검토해 왔다. 국방부 핵심 관계자는 "해군 전력을 호르무즈 해협에 파병하기 위한 구체적인 준비를 하고 있다"며 파병 후보 전력으로 P-8 포세이돈과 해군 군수지원함, EOD를 거론했다. 군 고위 관계자는 "현지 기항지와 작전기지 문제도 관련 국가와 협의가 이뤄지는 것으로 안다"고 전했다. 정부가 우선 검토하는 것은 전투함이 아닌 '지원 성격'의 자산이다. 해군 최신 군수지원함인 소양함(AOE-II)과 P-8A 해상초계기가 유력한 후보로 거론된다. 소양함은 원양 해역에서 작전 중인 함정에 연료·탄약·식량·부품을 보급하는 전력이다. 해군이 보유한 소양함급은 1척으로 기본 배수량 약 1만1000t급이며 만재 배수량은 약 2만3000t에 이른다. 승조원은 약 140명 규모다. P-8A는 잠수함과 수상함을 탐지·추적하는 해상초계기다. 해군은 2024년 미국에서 6대를 인수했고 지난해 7월 실전 배치를 완료했다. P-8A가 호르무즈 해협에 실제 투입되면 해군 해상초계기의 해당 해역 첫 작전 가능성이 제기된다. 이란 해군과 이란혁명수비대 해군의 고속정·잠수함 위협, 기뢰·수중 위협 가능성이 상존하는 해역이라는 점에서 감시·정찰과 항로 안전 확보 임무가 핵심이 될 것으로 보인다. 해군의 1만1000t급 군수지원함 소양함(AOE-51)이 해상에서 항해하고 있다. 정부는 호르무즈 해협 파병 후보 전력으로 군수지원함과 P-8A 해상초계기, 폭발물처리 전력 등을 검토하는 것으로 알려졌다. [사진=해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆해군 소양함·P-8A 초계기·EOD 전력 150명 안팎 전망  EOD(폭발물처리) 전력도 함께 거론된다. 이는 항만·기항지·함정 주변에서 폭발물이나 기뢰 의심 물체에 대응하는 임무를 맡을 수 있다. 다만 EOD의 구체적 편성과 장비, 임무 범위는 공개되지 않았다. 소양함과 P-8A, 관련 지원 인력을 함께 운용할 경우 파병 규모는 최소 150명 안팎이 필요할 것이란 관측이 나온다. 실제 파병까지는 국내 절차가 남아 있다. 해외 파병은 통상 청와대 국가안전보장회의(NSC) 논의·의결과 국무회의 의결을 거쳐 국회의 동의를 받아야 한다. 이르면 이달 중 국회에 파병 동의안이 제출될 수 있다는 전망도 나온다. 국방부는 "현재 논의 중인 세부 사항에 대해서는 확인해 드릴 수 없다"며 "관련 법령에 따라 절차를 추진하는 과정에서 적절한 시점에 공개할 것"이라고 했다. 이번 검토는 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 한국의 대이란 군사 기여 문제를 공개적으로 압박한 뒤 구체화된 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난달 한국이 이란 관련 미국의 요청을 거절했다고 여러 차례 언급했고 미국이 주한미군 약 '3만9000명'을 통해 한국을 방어하고 있다는 취지의 발언도 했다. 청와대는 당시 "한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혀 군사적 기여 가능성을 처음 공식 언급했다. '2026 환태평양훈련(RIMPAC)'에 참가한 연합해군 전력이 지난 7월 22일(하와이 현지시각) 하와이 제도 북부에서 해상훈련을 실시하고 있다. [사진=미 해군] 2026.09.04 gomsi@newspim.com ◆전투함보다 군수함·초계기 비전투 자산 먼저 검토 예상  정부는 이란과의 불필요한 군사적 충돌 가능성을 줄이기 위해 전투함보다 군수지원함·초계기 등 비전투 자산을 먼저 내세우는 방안을 검토하는 것으로 보인다. 다만 군수지원함과 초계기가 실제 분쟁 해역에서 작전에 들어가면 단순한 후방 지원 이상의 정치·군사적 부담이 뒤따를 수 있다. 2020년 미국의 호르무즈 해협 파병 요청 당시에 문재인 정부는 국회 동의 없이 아덴만 해역의 청해부대 작전 범위를 일시 확대하는 방식으로 대응한 바 있다. 이번에는 별도 파병안과 국회 동의 절차를 밟을 가능성이 커 정치권과 여론의 찬반 논란이 거셀 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-09-04 10:20

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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