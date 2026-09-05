창원시, 2026 제3회 환경문화제 성료…"기후행동으로 숨 쉬는 창원"

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 5일 창원서 제3회 환경문화제를 열었다.
- 산업과 자연의 공존, 기후행동을 주제로 진행했다.
- 청소년 기후정책 제안과 탄소중립 운영을 강조했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 굴뚝과 숲이 함께 숨 쉬는 도시 창원에서, 청소년들이 기후위기 시대를 바꿀 아이디어를 들고 광장으로 나왔다.
경남 창원시는 5일 경남사회적경제혁신타운 중앙광장에서 '2026 제3회 환경문화제'를 개최했다고 밝혔다. 행사는 창원시지속가능발전협의회가 주최·주관했다.
올해 환경문화제는 '산업과 자연의 공존, 기후행동으로 숨 쉬는 창원'을 슬로건으로 내걸고 산업도시 창원의 특성을 살린 지속가능 도시 담론을 시민과 함께 나누는 자리로 진행됐다. 공단과 자연이 공존하는 도시를 목표로 일상 속 자원순환과 지속가능발전(SDGs) 문화 확산을 모색했다.
행사는 1부 기념식과 2부 기후정책 페스타로 나뉘어 진행됐다. 1부에서는 폐목재와 재생 플라스틱을 활용한 업사이클링 상징물로 개막 퍼포먼스를 선보였다. 이어 환경보전과 지속가능한 지역사회 조성에 기여한 시민에 대한 표창이 이뤄졌다.
2부 기후정책 페스타에서는 청소년이 직접 기후위기 대응 방안을 고민해 제안하는 프로그램을 마련했다. 미래세대가 생활 속 기후정책 아이디어를 공유하는 형식으로 진행해 청소년 참여를 강조했다.
축제장에는 생물다양성, ESG 동행, SDGs 이해, NO 플라스틱 등을 주제로 한 14개 체험 부스를 운영했다. 전자현악, 합창, 댄스 공연 등 문화공연과 환경 사진전도 함께 열어 가족 단위 시민과 청소년이 체험과 관람을 병행할 수 있도록 구성했다.
행사 운영 방식에도 탄소중립 개념을 적용했다. 축제장 내에서는 다회용 컵을 사용했고, 안내는 QR코드 기반 시스템을 도입해 일회용품과 종이 리플릿을 사용하지 않았다.
정호원 제2부시장은 "기후위기는 더 이상 남의 일도, 먼 미래의 일도 아니다"라며 "행사를 즐기면서 일상 속 친환경 실천에 적극 동참해 달라"고 말했다.
news2349@newspim.com