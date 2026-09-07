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'최대 120조원' 동해 GS AI데이터센터…후속 부지·지역상생 과제

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AI 핵심 요약

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  • GS그룹이 7일 동해 북평권 AI 데이터센터를 추진했다.
  • 직접투자 30조원, 장비 포함 최대 120조원으로 거론됐다.
  • 부지·자금조달·지역상생 방안은 아직 구체화가 필요하다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

직접 투자비 약 30조원, AI 장비 포함 최대 120조원 규모로 추산
북평제2산단 중심 단계적 조성 구상…부지·투자구조·지역환원은 미확정

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = GS그룹이 강원 동해시 북평권에 추진하는 2.4GW급 AI 데이터센터 사업이 직접 투자비 약 30조원, GPU·서버·메모리 등 AI 연산장비를 포함하면 최대 120조원 규모로 거론되면서 지역사회의 기대와 관심이 커지고 있다.

다만 투자 규모와 사업 구상이 발표된 것과 별개로 초기 시설과 단계별 투자 집행 규모, 후속 부지, 자금조달 구조, 지역업체 참여와 주민 상생방안 등은 앞으로 구체화해야 할 과제로 남아 있다.

자료사진.[뉴스핌 DB]

강원특별자치도와 동해시, GS그룹이 추진하는 동해 AI 데이터센터는 1단계 1.2GW, 2단계 1.2GW 등 총 2.4GW 규모로 계획됐다. 전체 용량을 동시에 건설하는 방식이 아니라 초기 시설부터 먼저 조성하고 단계적으로 확장하는 구상이다.

다만 초기 시설의 구체적 착공 시점과 전체 사업의 준공 일정은 아직 확정된 것으로 보기 어렵다. 현재 알려진 일정은 사업 발표 당시 제시된 목표를 중심으로 한 것으로, 실제 공정은 인허가와 부지 확보, 전력계통 및 기반시설 협의 결과에 따라 변동될 수 있다.

1단계 사업은 북평제2일반산업단지 일대를 중심으로 추진되는 것으로 알려졌다. 그러나 2.4GW 전체 사업계획의 현실성은 초기 부지 외 추가 확장 부지를 안정적으로 확보할 수 있느냐에도 달려 있다.

한중대 부지 등 일부 후보지가 거론되고 있으나 소유권·채권 관계, 용도변경 등 행정·법률적 쟁점이 남아 있어 실제 데이터센터 부지로 확정됐다고 보기는 어렵다. 동부메탈 등 관련 유휴부지 활용 가능성도 일각에서 거론되고 있는 것으로 알려졌으나 복합적인 검토가 필요한 만큼 현 단계에서 구체적인 후보지로 단정하기는 어렵다.

투자 규모 역시 세부적으로 구분해 볼 필요가 있다. 직접 투자비 약 30조원은 데이터센터 조성과 관련 기반시설 등에 투입될 것으로 거론되는 금액이다. 반면 최대 120조원은 데이터센터 건축·토목 공사비 등을 포함해 GPU·서버·메모리 등 고가의 AI 연산장비 도입비까지 포괄한 전체 사업 규모로 추산된다.

따라서 '120조원 투자'라는 표현은 총 2.4GW 사업계획을 전제로 한 최대 추산치로 보여진다. 사업이 실제로 지역경제에 미칠 파급효과도 총사업비만으로 판단하기 어렵다. 데이터센터 건설 과정에서는 토목·건축·운송·장비·시설관리·보안·숙박·식음 등 다양한 분야에서 연관 수요가 발생할 수 있다.

반면 GPU·서버·통신·냉각·전력제어 시스템 등 데이터센터 핵심 설비는 고도의 전문성과 글로벌 공급망을 필요로 하는 분야다. 이에 따라 지역기업의 참여는 토목·건축 일부 공정, 운송, 자재·장비 지원, 유지관리 보조 등의 영역에 집중될 가능성이 크다는 분석이다.

자료사진.[뉴스핌 DB]

지역업체 참여와 지역인력 채용이 실질적인 성과로 이어지려면 사업 추진 과정에서 지역기업 우선 참여 기준, 건설·운영 인력의 지역 채용, 전문인력 양성, 지역 상생기금 조성, 기반시설 투자, 세수 효과의 지역 환원 방안 등을 구체적인 협약에 담아야 한다는 목소리가 나온다.

특히 데이터센터는 대규모 투자에 비해 상시 고용 규모가 상대적으로 제한될 수 있다는 지적도 있어 지역에는 단순 시설 유치보다 AI 인재 양성과 관련 기업 유치, 유지보수·운영 생태계 조성, 데이터·AI 산업 연계 효과를 키우는 전략이 필요하다.

발전시설 인근 지역 주민을 위한 상생대책도 주요 의제다. 발전시설 입지로 환경·생활상 부담을 감내해 온 주민들에게 데이터센터 유치 및 대규모 전력거래의 편익이 실질적으로 돌아가야 한다는 요구가 제기될 수 있다.

다만 현행 제도에는 발전소 인근 일반 가구나 기존 주민에게 발전전력을 직접 판매하거나 지역별 차등 전기요금을 적용하도록 한 근거는 없다. 주민 전기요금 경감은 한전 요금체계 개편, 발전소 주변지역 지원 확대, 지자체·발전사 상생기금 조성, 별도 특례 마련 등을 통해 별도로 논의해야 할 과제다.

우상호 강원특별자치도지사는 최근 뉴스핌 정책대담 '우상호에게 듣는다' 인터뷰에서 동해 AI 데이터센터를 강원 산업·일자리 전환의 주요 사업으로 제시하면서 대규모 투자 유치가 지역 일자리와 청년 정착으로 연결돼야 한다는 취지의 입장을 밝혔다.

동해 GS AI 데이터센터 사업은 대규모 민간투자와 첨단산업 기반 조성이라는 기대를 받고 있다. 그러나 사업의 실질적인 투자 규모와 지역경제 효과는 단계별 사업계획, 투자·자금조달 구조, 전력공급 및 기반시설 협의, 발주 체계, 지역상생 협약의 구체적 내용이 공개돼야 정확히 판단할 수 있을 전망이다.

onemoregive@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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