'G밸리 위크' 8일 개막…근로자·주민 위한 문화·여가 프로그램 풍성

AI 토크콘서트·무비데이·버스킹 등

투자사·G밸리 중소기업 간 네트워킹

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 회색빛 빌딩 숲으로 익숙한 G밸리가 일과 여가를 함께 즐기는 공간으로 변신한다. 서울시는 9월 8일부터 10월 14일까지 G밸리 일대에서 '2026년 G밸리 위크'를 열고 퇴근 후 다양한 문화·산업 프로그램을 선보일 계획이라고 7일 밝혔다.

'2026년 G밸리 위크'는 서울시와 구로구, 금천구, 한국산업단지공단, 서울경제진흥원이 공동 주관하며, 본행사와 부대행사로 나뉘어 한 달간 진행된다. G밸리에는 약 1만5000개 기업과 14만 명의 근로자가 근무하고 있다. 이 행사는 산업단지의 경쟁력을 높이고 지역 공동체 활성화를 견인해 왔다.

2026년 G밸리 위크(WEEK) [포스터=서울시]

제11회째를 맞은 올해 행사에서는 근로자의 출근 전과 퇴근 후 다양한 즐길 거리를 제공한다. 인공지능(AI) 토크콘서트가 8일 오전 7~9시 현대아울렛 가산점에서 열린다. 성균관대학교 최재붕 교수가 '날개를 단 AI혁명, 나의 미래 준비'를 주제로 산업과 일상 변화에 대해 설명한다.

17일에는 금천인의 밤 시즌3가 디폴리스 지식산업센터 광장에서 저녁 6시 열린다. 이 자리에서는 근로자와 지역주민이 함께 즐길 수 있는 호프데이와 버스킹 공연이 마련된다. G밸리 근로자를 위한 생활정보 상담·특별영상전도 진행한다.

18일에는 구로구 소재 초등학생들이 참여하는 '한국 디지털어워드 GURO 공모전 시상식'이 오후 4시 지밸리비즈플라자에서 열린다. 수상작은 구로구청 누리집을 통해 공개된다.

G밸리 위크 무비데이는 21일 롯데시네마 가산디지털점에서 저녁 6시 시작한다. 이날은 근로자들이 최신 영화를 함께 관람하며 여가를 즐기는 시간을 갖는다.

10월 1일에는 'G밸리 퇴근길 락' 프로그램이 진행된다. 근로자와 지역주민이 함께 걷기를 통해 즐길 수 있는 다양한 축제를 마련할 예정이다. 참가자는 온라인 사전 신청을 통해 행사장 내 지역 상가에서 사용할 수 있는 할인권과 단체 테이블 등의 혜택을 제공받는다.

같은 달 14일에는 G밸리 중소기업 비즈니스상담회가 포포인츠바이쉐라톤 구로에서 열린다. 해외 바이어와의 1:1 비즈니스 상담, 투자사 IR 진단 등 다양한 네트워킹 프로그램이 준비돼 있다.

전재명 경제일자리기획관은 "'2026 G밸리 위크'는 기업의 성장 지원에 근로자와 지역주민을 위한 문화·여가를 더한 G밸리의 대표 산업·문화 축제"라며 "앞으로도 G밸리가 일과 여가가 공존하고, 기업과 사람이 함께 활력을 얻는 첨단산업단지로 발전할 수 있도록 지원하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com