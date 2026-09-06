서울시 '희망의 인문학' 참여자 8명, 마라톤 10km 종목 참가

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 6일 희망의인문학 참여자 8명의 마라톤 도전을 밝혔다.
- 취약계층 참여자들은 5일 안양천 브이런 10㎞에 나섰다.
- 서울시는 훈련·의료 지원으로 자활 의지를 북돋웠다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 노숙인 등 취약계층의 자립을 지원하기 위해 운영하는 '희망의인문학' 참여자들이 마라톤 완주에 도전하며 자활 의지를 다졌다.
서울시는 희망의인문학 참여자 8명이 지난 5일 서울 안양천 일대에서 열린 '브이런 마라톤 2026' 10㎞ 종목에 참가했다고 6일 밝혔다.
이번 참가자들은 서울시립 브릿지종합지원센터 이용자들이다. 거리, 노숙인시설, 고시원 등에서 생활한 경험이 있다. 건강 문제 등으로 오랫동안 운동을 하지 못했던 참여자들도 포함됐다.
브릿지종합지원센터는 희망의인문학 희망과정의 체육활동 프로그램으로 축구교실 '희망의 패스'를 운영하고 있다. 센터는 프로그램 참여자와 시설 이용자를 대상으로 마라톤 참가자를 모집해 총 8명을 선발했다.
참가자 가운데 허모씨(60)는 건강 문제와 실직 등을 겪은 뒤 청량리역 등에서 생활하다 2023년부터 브릿지종합지원센터를 이용했다. 센터를 통해 기계활용 전문청소와 지게차 운전 등 교육을 이수한 뒤 2024년 서울의 한 대학교 청소원으로 취업했다. 이후 건강 관리를 위해 희망의 패스에 참여하다 이번 마라톤에도 도전했다.
김모씨(36)는 가족 갈등과 채무 문제 등을 겪으며 고시원을 전전하다 월세 부담으로 노숙인시설을 이용하게 됐다. 이후 일시보호, 임시주거, 공공일자리, 의료지원 등을 받았다.올해는 숭실대학교에서 진행되는 희망의인문학 행복과정에도 참여하고 있다.
센터는 지난달부터 참가자들과 걷기, 체조, 가벼운 달리기 등 사전 훈련을 진행했다. 대회 당일에는 시설 종사자 7명과 담당 공무원이 일대일 도우미로 함께 뛰었다. 센터 간호사도 참가해 사전에 건강 상태를 확인하고 경기 중 응급 상황에 대비했다.
서울시 희망의인문학은 노숙인 등 취약계층의 자존감 회복과 자립을 지원하는 사업이다. 올해 약 1000명이 참여하고 있다. 노숙인시설 등 38곳에서 '희망과정'을, 서울시립대학교와 숭실대학교에서 '행복과정'을 운영하고 있다.
올해는 폭력과 트라우마 치유를 위한 여성 노숙인 특화과정과 소통기술·적응력 향상을 위한 주말과정을 신설했다. 자격증 취득을 지원하는 '꿈이룸 과정'도 확대했다.
정진우 서울시 복지실장은 "가장 어려운 여건에서도 의지를 잃지 않고 스스로의 삶을 더 낫게 만들고자 노력하는 이들에게 응원의 박수를 보내고 싶다"며 "앞으로도 어려운 여건을 딛고 다시 달릴 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com