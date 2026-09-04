김해시, 삼정동서 올해 첫 벼베기…추석 햅쌀 본격 출하

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 4일 삼정동에서 올해 첫 벼베기를 했다.
- 조생종 해담벼를 수확해 추석 햅쌀로 출하할 예정이다.
- 시는 30억 원 투입해 쌀 생산과 농가 안정을 지원했다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 올해 지역 첫 벼베기를 실시하며 본격적인 수확철에 들어갔다.
시는 4일 삼정동 들녘에서 올해 김해 지역 첫 벼베기를 실시했다고 밝혔다. 이날 수확한 벼는 이인규 쌀전업농김해시연합회장 농가에서 재배한 조생종 해담벼다. 지난 5월 초 모내기 후 약 4개월 만에 수확기로 접어들었다.
해담벼는 쓰러짐과 도열병 등에 비교적 강한 품종으로 알려져 있다. 이번에 수확한 벼는 건조와 정선 과정을 거친 뒤 추석 햅쌀용으로 출하돼 김해쌀로 유통된다.
이날 수확 면적은 1만3700㎡로 약 4200평 규모다. 김해시는 이번 첫 수확을 계기로 지역 전역에서 벼 수확이 본격화할 것으로 보고 있다.
올해는 평년보다 강수량이 적어 벼 재배 농가들이 농업용수 확보와 생육 관리에 어려움을 겪었다. 김해시는 농업인들이 물 관리에 적극적으로 나서고 재배 관리에 힘쓴 만큼 일정 수준 이상의 수확을 거둘 것으로 전망하고 있다.
시는 올해 30억 원의 예산을 투입해 완효성 비료와 육묘비 지원, 경영안정자금 지원, 농약 공급, 벼 병해충 공동방제 등을 추진하고 있다. 시는 이 같은 지원 사업을 통해 안정적인 쌀 생산과 농가 경영 안정을 뒷받침한다는 방침이다.
news2349@newspim.com