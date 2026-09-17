전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.17 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

[변상문의 화랑담배] 제2장 두번째 분단 ㉙ 전시 기간산업의 통제 조치

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 교통부가 1950년 6월 25일 전시수송본부를 설치했다.
  • 경의·경원·경춘선 운휴 후 중앙선은 군수송에 썼다.
  • 철도·통신·전력은 전쟁 속 국가 혈맥이 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1950년 6월 25일.

전쟁은 전선에서만 시작된 것이 아니었다.

38도선에서 포성이 터지는 순간, 철도와 통신, 전력과 수송도 함께 전쟁 속으로 들어갔다. 병력을 움직이고 탄약을 나르며, 후방과 전선을 연결해야 하는 국가의 혈맥이었다. 그 하나가 끊어지면 다른 하나도 오래 버틸 수 없었다. 총성이 울리기 전에는 누구도 눈여겨보지 않던 선로와 전선(電線)과 전선(電話線)이, 그날부터 조국의 목숨줄이 되었다.

북한이 불의의 기습을 자행하자 교통부는 이날 08:20을 기하여 개성에 이르는 경의선을 비롯하여 경원선과 경춘선의 정기열차를 운휴하기로 결정하였다. 전보 한 장이 각 역으로 타전되는 사이, 플랫폼에 서 있던 역무원들의 손끝은 무겁게 떨렸다.

그러나 중앙선은 달랐다. 원주를 종착역으로 하여 운행을 계속하도록 하였다. 철길 하나를 멈추고, 다른 철길 하나를 살려 두는 결정에도 전황이 매달려 있었다. 이제 열차의 운행은 단순히 승객을 나르는 문제가 아니었다. 어느 선로를 열어 두고 어느 선로를 닫느냐에 따라 병력과 물자의 흐름이 달라질 수 있었다.

[AI이미지=변상문 국방국악문화진흥회 이사장]

교통부는 곧 국장회의를 소집하였다. 회의실에 모인 얼굴들에는 평시의 여유가 남아 있지 않았다. 평시의 운수행정으로는 닥쳐오는 사태를 감당할 수 없었다. 비상체제로서 전시수송본부를 설치하기로 하였다.

급편된 전시수송본부는 총무부·운전부·운수부·조달부·시설부·공작부로 구성되었다. 산하 지방철도국에는 긴급히 지시하여 지방수송본부로 개편하도록 하였다. 명령서가 오가는 동안에도 기적 소리는 끊이지 않고 역사를 울렸다.

일반 화물열차와 혼합열차의 운행체계도 전시체제로 바뀌었다. 군량미 이외의 화물 수탁은 즉각 정지하였다. 전 철도원을 비상 동원하여 선로와 구내 경비를 강화하였다. 각 수송본부는 별도지시에 따라 기관차·화차 그리고 객차를 확보하고 군 수송을 위한 열차를 편성하였다.

철도는 이제 사람을 실어 나르는 평시의 교통수단이 아니었다. 병력과 군수물자를 움직이는 전선의 일부였다.

전시수송본부의 통제 아래 병력과 군수물자의 수송을 위하여 25일 하루 동안 동원된 차량은 기관차 30량, 객차 300량, 화차 850량이었다. 60개의 임시열차가 운행되었다. 기관실 안에서는 화부들이 쉴 새 없이 석탄을 퍼 날랐고, 밤을 새운 눈에는 핏발이 서 있었다.

그러나 날이 지나면서 수송량은 급격히 늘어났다. 북상열차와 회송열차를 합한 운행량은 육군과정을 비롯한 전 기관이 전투지역에 나서기도 하였다. 25일의 운행량도 임시열차의 운행이 강화됨에 따라 기관차가 40량, 화차가 1,000량에 이르렀다.

철길은 쉬지 않았다. 북쪽으로는 병력과 탄약을 올려보내고, 남쪽으로는 다시 차량을 돌려보냈다. 하루 전까지만 해도 승객과 화물을 실어 나르던 열차들이 이제는 군의 명령에 따라 움직이고 있었다.

한강을 건너는 풍경/ 광복~1950년대 / 1952-53. [사진=대한민국역사박물관]

그러나 26일 오후부터 상황은 달라지기 시작하였다. 서울역과 용산역으로 피난민이 밀려들었다. 남쪽으로 가는 열차를 타려는 사람들이 역사 안팎을 가득 메웠다. 승강장에는 짐보따리가 쌓였고, 아이 손을 붙든 부모와 노인을 부축한 가족들이 열차가 들어오기만을 기다렸다. 사람들의 숨소리와 아이의 울음소리가 뒤엉켜 역사의 지붕 아래를 가득 채웠다.

전시수송본부는 피난민을 남쪽으로 소개하기 위한 열차를 개방하였다. 27일까지 그 수는 30개 열차에 달하였다.
그러나 전황은 피난열차보다 빨랐다. 정부의 수원 이동이 발표된 뒤인 27일 09:00에는 부산으로 떠나는 급행열차를 마지막으로 일반열차의 운행이 중지되었다. 서울역을 떠난 그 열차 뒤로 철길은 적막해졌다. 평시의 시간표도, 정기 운행도 끝났다. 남은 것은 군 수송과 철수뿐이었다.

전시수송본부에서는 현직 장·차관을 비롯한 주요 인사들의 가족 피난을 위한 특별열차도 마련하였다. 이 문제를 두고 당시 농림부장관 윤영선은 비상국무회의에서 의견을 냈다.

"식구를 피난시킬 생각이거든 바삐 그 일을 때려치고 중요관료들이 그런 말 가족들만이라도 먼저 내려 내면 어떠냐."

그러나 의견의 일치를 보지 못하였다. 김 장관이 말했다. "몇 시까지 열차를 서울역에 대기시킬 터이니 부녀자들을 먼저 철수시키고 싶은 분은 나오라." 몇몇 장관들은 가족을 먼저 그 열차로 내려보냈다. 그러나 수도 서울에는 수많은 시민들이 그대로 남아 있었다. 특별열차가 떠나는 철길과 피난민들이 몰려드는 승강장은 같은 서울에 놓여 있었다.

훗날 비서관은 당시 상황을 이렇게 기록하였다.

"26일 야반부터 27일 새벽까지에 걸쳐 장·차관 및 사회 각계의 주요 인사 가족들에게 긴급히 연락하여 27일 07:00에 용산역에 대기 중인 열차 편으로 부산까지 피난시켰는데 서울역을 피하고 용산역에서 출발시킨 것은 시민들의 이목을 의식하였기 때문이다."

시민들은 정부의 움직임을 바라보고 있었다. 누가 떠나는지, 어느 열차가 남쪽으로 가는지, 정부가 서울을 지킬 것인지. 말보다 사람들의 움직임이 더 많은 것을 말해 주던 때였다.

전시수송본부는 서울 철수에 따라 수원을 거쳐 대전으로 내려갔다. 대전철도국에 임시청사를 두었다. 이어 대구와 부산으로 계속 내려가 전시수송에 임하였다.

9·28 수복 시기까지 동원된 인원은 155명에 이르렀다. 운행한 선로는 312km, 교량은 152개소에 8.6km, 그리고 수도는 29개소에 5km의 손실을 보았다. 전쟁은 사람만 죽이는 것이 아니었다. 철길도 끊었고, 교량도 무너뜨렸으며, 국가가 수십 년에 걸쳐 쌓아 올린 시설을 한순간에 폐허로 만들었다. 철도원들은 그 폐허를 따라 이동하면서 열차를 살려야 했다.

한편 전쟁이 발발하자, 38도선 접경지역의 각 우체국도 군 통신을 보조하기 시작하였다. 전투부대가 움직이면 통신이 따라가야 했다.

25일 10:00에는 개성에서 장단우체국으로 이어지는 통신이 두절되었다. 이어 26일에는 파주·동두천·의정부·퇴계원우체국과의 통신마저 단절되기에 이르렀다. 전화선이 하나씩 끊어졌다. 통신이 끊어진 곳은 전황을 알 수 없는 곳이 되었고, 전황을 알 수 없는 곳은 곧 고립된 곳이 되었다.

그러나 이 지역의 우체국원들은 적의 수중에 들어가는 순간까지도 전장을 고수하며 군 통신을 유지하였다. 총을 들지는 않았으나 그들에게도 물러설 수 없는 자리가 있었다. 전화와 전보가 이어지는 한 후방과 전선은 아직 연결되어 있었다.

중앙전신국과 중앙전화국에서도 폭주하는 행정통신과 군사통신의 소통에 전력을 다하였다. 특히 중앙전화국에서는 한전인 교환과장이 100명의 교환원을 독려하며 한강교가 폭파되기 직전인 28일 02:00까지 교환업무를 수행하였다.

밤은 깊었고, 전황은 서울 코앞까지 밀려와 있었다. 그러나 전화 교환대의 불빛은 꺼지지 않았다. 수많은 선이 연결되고 끊어졌다. 군부대와 정부기관, 행정기관과 각종 지휘소의 목소리가 교환원을 거쳐 오갔다. 손끝으로 코드를 꽂고 뽑는 그 단조로운 동작 하나하나가, 그 순간만큼은 전선과 후방을 잇는 유일한 끈이었다.

그러다 한강교 폭파 명령이 내려졌다. 전화국 내부에서도 마지막 순간이 다가오고 있음을 알 수 있었다. 예비 역무반은 통신기재를 트럭에 실어 철수하면서 동력실을 폭파하려 하였다. 그 순간에도 한전인 교환과장은 남아 있었다. 마지막 통화가 끝난 뒤에야 사람들은 자리를 떴다. 한강의 밤은 무겁게 내려앉아 있었다.

정부가 이동하면서 체신부도 움직였다. 수원을 거쳐 대전으로 이동한 체신부는 대전체신청에 임시본부를 두었다. 남하한 몇몇 간부를 중심으로 감정적으로 기구를 재편하여 전신전화시설을 복구하는 한편, 군 통신망으로서의 활용에 주력하였다.

국가는 계속 남쪽으로 밀리고 있었다. 그러나 통신은 끊겨서는 안 되었다. 전선을 지휘하고 병력을 움직이며 정부의 명령을 전달하려면 전화선과 전신선이 살아 있어야 했다.

한편 상공부는 발전과 배전의 원활을 기하고 행정력을 집중하였다. 전기가 끊어지면 공장도, 철도도, 통신도 멈췄다.

우선 오열의 난동과 태업으로부터 시설을 보호하기 위해 조선전업과 경성전기에 긴급히 지시하였다. 현지 경찰의 협조를 받아 경비를 강화하도록 하였다. 발전소의 굴뚝 아래에서, 경비를 서는 이들의 눈은 어둠 속을 밤새 응시하고 있었다. 전력시설을 지키는 사람들도 자리를 떠날 수 없었다. 그리고 연락관을 파견하여 현지 독려를 계속하였다. 서울이 전쟁의 압력에 짓눌려 가던 27일까지도 배전에는 큰 지장이 생기지 않았다.

철도는 병력과 군수물자를 실어 날랐다. 우체국과 전화국은 전선의 목소리를 이어 주었다. 전력기관은 그 모든 시설에 불을 공급하였다.

서울의 거리에서는 피난민들이 남쪽으로 밀려가고 있었고, 정부기관도 차례차례 수도를 떠나고 있었다. 그러나 누군가는 남아 기관차를 움직였고, 누군가는 전화 교환대 앞에 앉아 있었으며, 누군가는 발전시설을 지켰다.

전쟁이 나라의 몸을 밀어붙이고 있었다. 철길이 버티고, 전화선이 버티고, 전력선이 버텼다. 그것들이 끊어지는 순간까지, 국가의 혈맥은 그렇게 움직이고 있었다.

/ 변상문 국방국악문화진흥회 이사장

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04
사진
대미 투자 시작되면 한·미 관계 좋아질까 [서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 한·미 간 최대 갈등 요소인 한국의 대미 투자 첫 사업이 조만간 발표될 전망이다. 정부 출범 이후 최악의 상태에 빠진 한·미 관계가 대미 투자 발표로 진전될 수 있을지 관심이 집중되고 있다. 한·미는 이르면 이번 주 안에 대미 투자 1호 프로젝트를 공개할 것으로 알려졌다. 1호 사업은 텍사스주 엔시날 LNG 복합화력발전소 건설이 유력하다. 미국이 당초 198억 달러였던 사업비를 250억 달러로 증액할 것을 요구해 이 부분에 대한 막판 협상이 이어지고 있는 것으로 알려졌다. [영종도=뉴스핌] 김예원 기자 = 미국을 방문했던 김정관 산업통상부 장관이 지난달 20일 오후 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국한 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.08.20 yeawon2@newspim.com ◆대미 투자, 한·미 갈등의 시발점 대미 투자 지연은 한·미 관계의 발목을 잡은 가장 직접적인 요인이다. 미국은 올해 초부터 대미 투자를 독촉했지만 한국은 '상업적 합리성'을 내세워 소극적인 태도를 보였다. 한국의 대미 투자 지연은 일본의 발빠른 투자 이행과 비교되면서 미국의 강한 불만을 초래했다. 미국과 5500억 달러 투자 합의를 한 일본은 올해 2월에 360억 달러 규모의 1차 프로젝트와 3월 730억 달러 규모의 2차 프로젝트를 확정한 데 이어 현재 3차 프로젝트를 논의 중이다. 더욱이 11월 중간선거에 위기감을 느끼고 있는 도널드 트럼프 대통령은 유권자들에게 경제적 성과로 내세울 수 있는 투자 유치가 절실히 필요한 상황이어서 투자를 지연시키고 있는 한국에 대한 분노와 불만이 매우 크다. 미국은 한국이 투자를 회피하고 있다고 판단하고 압박을 가하기 시작했다. 한·미 정상합의의 일부분인 한국의 핵잠수함 보유 및 우라늄 농축, 사용후핵연료 재처리 권한 확대를 위한 협상이 중단됐고 쿠팡 문제, 정보통신망법 개정에 따른 미국 기업 차별 주장이 이어졌다. 최근 미국이 한국에 추가 투자와 함께 호르무즈 파병을 요구하고 있는 것도 대미 투자 지연에 따른 압박으로 볼 수 있다. 트럼프 대통령이 돌연 한·미 연합군사훈련 축소를 지시하고 북한과 조건없는 정상회담을 할 수 있다고 발표한 것도 한국에 대한 보복의 성격이 강하다. 정부의 한 관계자는 "지난해 한·미 정상이 합의한 관세 협상은 한국의 3500억 달러 대미 투자와 관세 인하만을 교환한 것이 아니라, 한·미 동맹의 안정성과 안전 보장 등이 포함된 패키지 형식의 합의여서 대미 투자가 안되면 외교 안보 전반에 악영향을 미치는 구조"라고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=블룸버그통신] ◆시간에 쫓기는 한국 한·미 관계의 가장 큰 걸림돌이었던 대미 투자 문제가 해결되기 시작하면 한·미는 산적한 현안에 대한 논의를 재개할 수 있다.  조현 외교부 장관은 18일로 예상되는 대미 투자 발표 전후로 곧장 미국을 방문해 마코 루비오 국무장관을 만나는 방안을 추진하고 있다. 조 장관은 대미 투자가 시작된 것을 계기로 그동안 중단됐던 핵잠수함, 농축·재처리 협상 재개를 비롯해 전시작전권 전환, 호르무즈 파병에 대한 정부의 입장 등을 미국 측에 설명할 것으로 예상된다. 조 장관이 대미 투자 발표와 동시에 미국을 방문하려는 이유는 시간이 없기 때문이다. 정부의 외교안보 분야에서 일하고 있는 한 소식통은 "한·미 관계를 조속히 정상으로 되돌려 놓지 않으면 위기가 올 수도 있다"고 우려했다. 현재의 불편한 한·미 관계가 유지되는 상황에서 트럼프 대통령이 중간선거 이후 북한과의 대화를 본격 추진한다면 한국이 큰 낭패를 볼 수 있다는 의미다. 한국의 가장 큰 우려는 트럼프 대통령이 북·미 대화에서 한국의 동의 없이 북한 핵문제에 대한 합의를 하는 이른바 '한국 패싱'이다. 북·미 대화에서 한국의 입장을 반영시키기 위해서는 한·미 간 치밀한 사전 조율이 필수적이다. 만약 지금과 같은 한·미 관계가 이어진다면 한국이 북·미 대화에 개입할 수 있는 통로가 차단되는 것이나 마찬가지다. 트럼프 대통령이 자신의 말대로 '연내 북·미 정상회담'을 추진한다면 한국으로서는 시간이 별로 없는 셈이다. 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 10월 29일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석 계기로 한미 정상회담을 하기 앞서 악수하고 있다. [사진=청와대] 2025.10.29 ◆한·미 관계 완전 회복엔 역부족 대미 투자가 시작되면 한·미 관계의 분위기는 전반적으로 나아질 수 있다. 트럼프 대통령은 한국의 대미 투자를 환영하고 중요한 성과로 포장하는 정치적 레토릭을 쏟아낼 가능성이 높다. 중단됐던 핵잠수함, 농축·재처리 협상을 재개하기 위한 일정 논의도 시작될 수 있다. 그러나 한·미 갈등이 '없었던 일'이 되지는 않을 것으로 보인다. 이미 미국이 기대했던 것에 비해 너무 늦은데다 규모도 미국을 만족시키기 어려운 탓이다. 미국은 대외적으로 한국의 투자를 환영면서도 내심으로는 불만이 완전히 해소되지 않은 상태로 한국에 대한 압박을 유지할 가능성이 높다.  정부의 한 소식통은 "대미 투자가 신속히 진행됐더라면 한·미 관계 냉각이나 미국의 각종 압박을 피할 수 있는 여지가 있었겠지만 지금은 시기적으로 너무 늦었다"고 지적했다. 그는 "대미 투자 시작으로 한국을 향한 미국의 전방위적 압박의 강도가 다소 누그러질 수는 있겠지만 호르무즈 파병이나 추가 투자 요구를 거둬들일 것으로 보기는 어렵다"고 말했다.  문제는 이같은 상황이 '트럼프 시대'가 이어지는 동안 반복될 수 있다는 점이다. 미국은 경제와 안보를 한데 묶어 상대국을 압박하는 협상 방식을 취하고 있는데 반해 한국은 여전히 경제·산업 부처와 안보 관련 부처가 따로따로 영역을 나눠 미국을 상대하고 있기 때문에 유기적인 전략 조율이 불가능하다.  정부가 대미 관계에서 관세와 투자, 첨단 기술, 공급망, 안보를 총체적으로 다룰 수 있는 통합적 시스템을 갖춰야 한다는 지적이 나오는 배경이다. opento@newspim.com 2026-09-16 06:10

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동