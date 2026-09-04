샤이니 온유, 10월 20일 컴백…첫 싱글 '착각' 발매

AI 핵심 요약beta
- 온유가 4일 첫 싱글 ‘착각’으로 10월 20일 컴백했다.
- 온유는 트리플 타이틀곡을 순차 공개하며 열기를 높였다.
- 온유는 7개월 만에 국내 복귀하고 단독 콘서트도 연다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 샤이니 멤버 온유가 오는 10월 첫 싱글로 국내 컴백을 확정했다.
온유는 4일 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 싱글 앨범 '착각'의 트레일러를 게재하며, 오는 10월 20일 발매 소식을 알렸다.
공개된 트레일러는 사람들이 허공의 무언가를 보고 놀라는 장면으로 시작된다. 공포와 경악이 뒤섞인 표정의 이들은 급기야 뒷걸음질치는 모습으로 긴장감을 높였다.
미스터리한 분위기가 감도는 가운데, 이내 군중 앞에 밝은 미소를 띤 온유가 등장해 궁금증을 유발했다.
무엇보다 온유는 이번 싱글 앨범을 통해 트리플 타이틀곡을 선보인다. 온유는 오는 9월 29일 첫 번째 타이틀곡을 시작으로 10월 7일 두 번째 타이틀곡, 10월 20일 세 번째 타이틀곡이 포함된 싱글 앨범을 순차 선보이며 컴백 열기를 점차 끌어올릴 예정이다.
온유의 국내 컴백은 지난 3월 발매된 미니 5집 '터프 러브(TOUGH LOVE)' 이후 약 7개월 만이다. 온유는 '터프 러브'를 통해 뻔한 사랑 이야기에서 탈피해 우리가 마주하는 세상 속 '다양한 사랑의 단면'을 한 권의 소설책처럼 풀어냈다.
온유는 아티스트이자 프로듀서로서 음악적 역량을 입증하며 고유의 세계관의 확장을 선포했다. 이를 입증하듯, 앨범과 동명의 타이틀곡은 국내외 음원 차트에서 1위를 차지하며 솔로 아티스트로서의 저력을 보여줬다.
온유의 첫 싱글 앨범 '착각'은 오는 10월 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이에 앞서 온유는 9월 22일~23일 일본 도쿄, 10월 3일 타이베이, 10월 31일~11월 1일 서울에서 단독 콘서트 '온유 더 라이브: 큐(ONEW THE LIVE : Q)'를 개최한다.
alice09@newspim.com